உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 12-வது சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் குகேஷ் தோல்வி

11 சுற்றுகள் முடிவில் குகேஷ் 6 - 5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தார். At the end of 11 rounds, Gukesh was leading by a score of 6 - 5.இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் குகேஷ், நடப்பு சாம்பியன் சீனாவின் டிங் லிரென் இடையிலான உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சிங்கப்பூரில் நடந்து வருகிறது. 14 சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் நடந்து முடிந்த 11 சுற்றுகள் முடிவில் குகேஷ் 6 - 5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தார்.

இந்நிலையில் 12-வது சுற்று ஆட்டம் நடைபெற்றது. இந்த சுற்றில் இந்திய வீரர் குகேஷ் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார். கடந்த சுற்றில் வெற்றிபெற்று குகேஷ் முன்னிலை வகிக்க, இந்த சுற்றில் டிங் வெற்றியால் கூடுதல் ஒரு புள்ளி பெற்றதன் மூலம் இரு வீரர்களும் தலா 6 புள்ளிகள் கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளனர்.

தற்போது 2 சுற்று ஆட்டங்களே எஞ்சியிருப்பதால் வெற்றி யாருக்கு? என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.