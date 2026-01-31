Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் இந்திய வீராங்கனை
      X
      தாய்லாந்து

      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் இந்திய வீராங்கனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Jan 2026 10:00 PM IST
      • தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாத் அரையிறுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      பாங்காக்:

      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது.

      இதன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாத், சீனாவின் ஹுவாங் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய தேவிகா சிஹாத் 22-20, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் தேவிகா, மலேசியாவின் ஜின் வெய் உடன் மோதுகிறார்.

      Thailand Masters Badminton devika தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தேவிகா 
      Next Story
      ×
        X