      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய வீராங்கனை
      தாய்லாந்து

      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய வீராங்கனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Jan 2026 10:18 PM IST
      • தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாத் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      பாங்காக்:

      தாய்லாந்து மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது.

      இதன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாத், தாய்லாந்தின் சுபனிதா கடேதோங் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய தேவிகா சிஹாத் 21-19, 21-18 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு காலிறுதி போட்டியில் இந்திய வீராங்கனையான இஷாராணி பரூக் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

