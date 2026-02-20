என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
காதலிக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்த பாண்ட்யா- காதலியின் ரியாக்ஷன் வைரல்
- ஹர்திக் பாண்டியாவின் காதலி மஹிகா ஷர்மா நேற்று தனது 25-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார்.
- அக்டோபர் 2025-இல் தங்கள் உறவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்திக் பாண்ட்யாவின் காதலி மஹிகா ஷர்மா நேற்று தனது 25-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார். ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 போட்டிகளுக்காக அகமதாபாத்தில் இருந்தபோது, ஹர்திக் பாண்ட்யா அங்குள்ள ஹோட்டலில் மஹிகாவின் பிறந்தநாளைக் கொண்டாடினார்.
மஹிகாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஹர்திக் பாண்ட்யா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என் இளவரசி. 25 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கு நன்றி. எனக்குத் தெரிந்த மிகவும் அற்புதமான நபர் நீங்கள். நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என ஒரு நெகிழ்ச்சியான வீடியோவை வெளியிட்டு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார்.
இந்தப் பதிவிற்கு பதிலளித்த மஹிகா, "இந்த வருடத்தின் எனது சிறந்த பரிசு நீங்கள்தான்" என்று கூறினார்.
இவர்கள் இருவரும் அக்டோபர் 2025-இல் தங்கள் உறவை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். முன்னதாக ஹர்திக் பாண்ட்யா பிரிட்டிஷ் பாடகி ஜாஸ்மின் வாலியாவுடன் (Jasmin Walia) இணைத்துப் பேசப்பட்டார், ஆனால் தற்போது அவர் மஹிகா ஷர்மாவுடன் காதலில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.