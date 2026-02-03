என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
WPL 2026: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவது யார்? டெல்லி - குஜராத் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை
- டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தொடர்ந்து 4-வது முறையாக இறுதிசுற்றை எட்ட முனைப்பு காட்டும்.
- அதேநேரத்தில் முதல் முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் அடியெடுத்து வைக்க குஜராத் தீவிர முனைப்புடன் உள்ளது.
வதோதரா:
5 அணிகள் இடையிலான 4-வது மகளிர் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடந்து வருகிறது. இதில் லீக் சுற்று முடிவில் 12 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் (6 வெற்றி, 2 தோல்வி) பிடித்த ஸ்மிர்தி மந்தனா தலைமையிலான பெங்களுரு ராயல் சேலஞ் சர்ஸ் அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
2-வது இடம் பிடித்த குஜராத் ஜெயன்ட்சும் (5 வெற்றி, 3 தோல்வியுடன் 10 புள்ளி), 3-வது இடம் பெற்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்சும் (4 வெற்றி, 4 தோல்வியுடன் 8 புள்ளி) இன்று வெளியேற்றுதல் சுற்றில் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இதில் வெற்றி காணும் அணி 2-வது அணியாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழையும்.
லீக்கில் கடைசி 3 ஆட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்று எழுச்சி கண்ட குஜராத் அணியில் பேட்டிங்கில் கேப்டன் ஆஷ்லி கார்ட்னெர் (244 ரன்), பெத் மூனியும் (196), பந்து வீச்சில் ராஜேஸ்வரி கெய்க்வாட், காஷ்வீ கவுதமும் நல்ல நிலையில் உள்ளனர். சோபி டிவைன் (237 ரன், 17 விக்கெட்) ஆல்-ரவுண்டராக அசத்துகிறார். டெல்லிக்கு எதிரான இரண்டு லீக் ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளதால் குஜராத் அணி கூடுதல் நம்பிக்கையுடன் களம் இறங்கும்.
டெல்லி அணியில் பேட்டிங்கில் லாரா வோல்வார்ட் (241 ரன்), லிசெல் லீ (240), ஷபாலி வர்மாவும் (208), பந்து வீச்சில் நந்தினி ஷர்மா, ஸ்ரீசரனி (தலா 14 விக்கெட்), மரிஜானே காப்பும் வலுசேர்க்கின்றனர். 8 ஆட்டத்தில் ஒரு அரைசதம் மட்டுமே அடித்துள்ள கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் நிலையான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியமானதாகும்.
மொத்தத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி தொடர்ந்து 4-வது முறையாக இறுதிசுற்றை எட்ட வரிந்து கட்டுகிறது. அதேநேரத்தில் முதல் முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் அடியெடுத்து வைக்க குஜராத் தீவிர முனைப்புடன் உள்ளது. எனவே ஆட்டத்தில் விறுவிறுப்புக்கு குறைவு இருக்காது.
இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த ஆட்டத்தை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்கிறது.