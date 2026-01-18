என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
நாளை முதல் வதோதராவில் மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட்
- 4-வது மகளிர் பிரீமியர் லீக் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி நவி மும்பையில் கடந்த 9-ந்தேதி தொடங்கியது.
- ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 4 ஆட்டத்திலும் வென்று 8 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.
5 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 4-வது மகளிர் பிரீமியர் லீக் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி நவி மும்பையில் கடந்த 9-ந்தேதி தொடங்கியது.
நேற்றுடன் அங்கு போட்டிகள் முடிவடைந்தன. இன்று ஓய்வு நாளாகும்.
நாளை முதல் 2-வது மற்றும் இறுதிகட்ட ஆட்டங்கள் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடைபெறுகிறது.
11 போட்டிகள் முடிவில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 4 ஆட்டத்திலும் வென்று 8 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் (5 போட்டி), குஜராத் ஜெய்ன்ட்ஸ் (4), உ.பி. வாரியர்ஸ் (5) தலா 4 புள்ளிகளுடனும், டெல்லிகேப்பிடல்ஸ் 2 புள்ளியுடனும் (4) உள்ளன.
நாளை நடைபெறும் 12-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு-குஜராத் ஜெய்ன்ட்ஸ் அணிகள் மீண்டும் மோதுகின்றன.
