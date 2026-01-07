என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      மலிங்காவை தொடர்ந்து இலங்கை அணியில் இணைந்த இந்திய பயிற்சியாளர்
      X

      மலிங்காவை தொடர்ந்து இலங்கை அணியில் இணைந்த இந்திய பயிற்சியாளர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Jan 2026 3:56 PM IST
      • டி20 உலக கோப்பை தொடர் அடுத்த மாதம் 7-ந் தேதி தொடங்குகிறது.
      • இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கும் 20 அணிகள் 4 பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

      டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அடுத்த மாதம் 7-ந்தேதி முதல் மார்ச் 8-ந்தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறுகிறது. இந்தப் போட்டியில் பங்கேற்கும் 20 அணிகள் 4 பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

      இந்தத் தொடருக்கான அணியை ஒவ்வொரு நாடுகளும் அறிவித்து வருகின்றன. மேலும் சில அணிகள் பயிற்சியாளர்களையும் நியமித்து வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில் 2026 டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இலங்கை அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக இந்தியாவின் விக்ரம் ரத்தோரை நியமித்துள்ளது.

      முன்னதாக டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்காக மலிங்காவை குறுகிய கால அடிப்படையில் வேகப்பந்து வீச்சு ஆலோசகராக நியமித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

      T20 World Cup 2026 டி20 உலக கோப்பை 
      Next Story
      ×
        X