U19 உலகக் கோப்பை: ஜிம்பாப்வேயை 204 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது இந்தியா
- சூர்யவன்ஷி, அபிக்கியான் கந்து அரைசதம் அடித்தனர்.
- விஹான் மல்ஹோத்ரா ஆட்டமிழக்காமல் 109 ரன்கள் விளாசினார்.
19 வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான இளையோர் 50 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டம் ஒன்றில் இந்தியா- ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதின. முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 352 ரன்கள் குவித்தது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி 30 பந்தில் 52 ரன்களும், அபிக்கியான் கந்து 62 பந்தில் 61 ரன்களும், விஹான் மல்ஹோத்ரா ஆட்டமிழக்காமல் 107 பந்தில் 109 ரன்களும் அடித்தனர்.
பின்னர் 353 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் ஜிம்பாப்வே அணி களம் இறங்கியது. அந்த அணியின் லீராய் சிவாயுலா 77 பந்தில் 62 ரன்கள் அடித்தார். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் அடிக்க ஜிம்பாப்வே அணி 37.4 ஓவரில் 148 ரன்னில் சுருண்டது. உத்தவ் மோஹன் 3 விக்கெட்டுகளும், ஆயுஷ் மாத்ரே 3 விக்கெட்டுகளும், ஆர்.எஸ். அம்ப்ரிஸ் 2 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினர். இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.