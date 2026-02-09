Live
      எங்கள் அணியில் இந்தியன்- பாகிஸ்தானி என்பதெல்லாம் கிடையாது: UAE கேப்டன்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Feb 2026 10:00 PM IST
      • எங்களுடைய அணிக்கும் இந்தியா- பாகிஸ்தான் போட்டிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
      • உண்மையைச் சொல்லப்போனால் எங்கள் அணியில் இந்தியா- பாகிஸ்தான் என்பதெல்லாம் கிடையாது.

      டி20 உலகக் கோப்பையில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணி விளையாடுகிறது. அந்த அணி நாளை தனது முதல் போட்டியில் நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணியில் பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் விளையாடி வருகிறார்கள். கேப்டனாக முகமது வாசீம் உள்ளார்.

      இவரிடம் இந்தியா- பாகிஸ்தான் போட்டி குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு முகமது வாசீம் கூறியதாவது:-

      எங்களுடைய அணிக்கும் இந்தியா- பாகிஸ்தான் போட்டிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. உண்மையைச் சொல்லப்போனால் எங்கள் அணியில் இந்தியா- பாகிஸ்தான் என்பதெல்லாம் கிடையாது. நாங்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிக்காக விளையாடி வருகிறோம்.

      நாங்கள் எங்களுக்குள் ஒரு குடும்பமாக பழகி வருகிறோம். ஒரு குடும்பமாக, நண்பர்களாக வசித்து வருகிறோம். நாங்கள் இணைந்து நேரத்தை செலவிடுகிறோம். இணைந்து சாம்பிடுகிறோம். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இந்தியன்- பாகிஸ்தானி என்பதெல்லாம் இல்லை.

      இவ்வாறு முகமது வாசீம் தெரிவித்தார்.

