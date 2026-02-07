Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 உலகக் கோப்பை: ஸ்காட்லாந்துக்கு 183 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ்
      X

      டி20 உலகக் கோப்பை: ஸ்காட்லாந்துக்கு 183 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது வெஸ்ட் இண்டீஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Feb 2026 4:45 PM IST
      • ஹெட்மையர் 64 ரன்கள் விளாசினார்.
      • 12.2 ஓவரில் 100 ரன்னைக் கடந்தது வெஸ்ட்இண்டீஸ்.

      டி20 உலகக் கோப்பையில் 'சி' பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ்- ஸ்காட்லாந்து அணிகள் கொல்கத்தாவில் விளையாடி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற ஸ்காட்லாந்து பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணியின் பிரெண்டன் கிங், ஷாங் ஹோப் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர். பிரெண்டன் கிங் 30 பந்தில 35 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். ஷாய் ஹோப் 22 பந்தில் 19 ரன்கள் எடுத்து ஏமாற்றம் அடைந்தார்.

      அடுத்து வந்த ஹெட்மையர் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இவர் 22 பந்தில் 1 பவுண்டரி, 6 சிக்சருடன் அரைசதம் அடித்தார். தொடர்ந்து விளையாடிய அவர் 64 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

      ரோவ்மன் பொவேல் 14 பந்தில் 24 ரன்களும், ரூதர்போர்டு 13 பந்தில் 26 ரன்களும் அடிக்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் 20 ஓவரில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 182 ரன்கள் குவித்துள்ளது. ஸ்காட்லாந்து அணி சார்பில் பிராட் கர்ரி 4 ஓவரில் 23 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.

      T20 World Cup Hetmyer ஹெட்மையர் 
      Next Story
      ×
        X