டி20 உலகக் கோப்பை: பாகிஸ்தானுக்கு 148 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது நெதர்லாந்து
- நெதர்லாந்து கேப்டன் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் அதிகபட்சமாக 37 ரன்கள் சேர்த்தார்.
- பாகிஸ்தான் அணியில் சல்மான் மிர்சா 3 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
டி20 உலகக் கோப்பை இன்று தொடங்கியது. கொழும்பு நகரில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் குரூப் ஏ அணியில் இடம் பிடித்துள்ள பாகிஸ்தான்- நெதர்லாந்து அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
டாஸ் வென்ற பாகிஸதான் பந்து வீச்சை தொடங்கியது. அதன்படி நெதர்லாந்து முதலில் பேட்டிங் செய்து 19.5 ஓவரில் 147 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது. அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் மைக்கெல் லெவிட் 15 பந்தில் 3 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் 24 ரன்கள் சேர்த்தார். பாஸ் டி லீட் 25 பந்தில் 30 ரன்களும், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் 29 பந்தில் 37 ரன்களும், கொலின் ஆக்கர்மேன் 14 பந்தில் 20 ரன்களும் சேர்த்தனர்.
பாகிஸ்தான் அணி சார்பில் சல்மான் மிர்சா 3 விக்கெட்டும் முகமது நவாஸ், அப்ரார் அகமது, சைம் ஆயுப் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
