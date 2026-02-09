என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை: மண்ணைக் கவ்விய கனடா.. தென் ஆப்பிரிக்கா திரில் வெற்றி
- 20 ஓவரில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 213 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
- கனடா சார்பில் நவ்நீத் தலிவால் அதிகபட்சமாக 49 பந்துகளில் 64 ரன்கள் குவித்தார். ஹர்ஸ் தாக்கர் 33 ரன்கள் எடுத்தார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் தென்ஆப்பிரிக்கா- கனடா அணிகள் விளையாடின.
டாஸ் வென்ற கனடா பந்து வீச்சை தெர்வு செய்தது. தென்ஆப்பிரிக்கா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
மார்க்கிராம், டி காக் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினர். டி காக் 22 பந்தில் 25 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அடுத்து வந்த ரியான் ரிக்கெல்டன் 21 பந்தில் 33 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மார்கிராம் 32 பந்தில் 10 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் 59 ரன்கள் விளாசினார்.
டெவால்டு பிரேவிஸ் 6 ரன்னில் ஏமாற்றம் அடைந்தார். 5-வது விக்கெட்டுக்கு டேவிட் மில்லர் உடன் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி அதிரடியாக விளையாடியது.
மில்லர் ஆட்டமிழக்காமல் 23 பந்தில் 39 ரன்களும், ஸ்டப்ஸ் ஆட்டமிழக்காமல் 19 பந்தில் 34 ரன்களும் அடிக்க தென்ஆப்பிரிக்கா 20 ஓவரில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 213 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இந்த ஜோடி 39 பந்தில் 79 ரன்கள் குவித்தது.
214 என்ற இலக்குடன் கனடா களமிறங்கியது. 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 156 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து கனடா தோல்வியை தழுவியது. 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா வெற்றியை சுவைத்தது.
மற்ற வீரர்கள் தென் ஆப்பிரிக்காவின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் திணறினர். குறிப்பாக தென் ஆப்பிரிக்காவின் லுங்கி நிக்டி 4 விக்கெட் எடுத்து அணியின் வெற்றிக்கு ஆதாரமாக விளங்கினார்.