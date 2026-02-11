Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 உலகக் கோப்பை: அயர்லாந்தை எளிதாக வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா
      X

      டி20 உலகக் கோப்பை: அயர்லாந்தை எளிதாக வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Feb 2026 6:53 PM IST
      • ஆஸ்திரேலியா 182 ரன்கள் குவித்தது.
      • அயர்லாந்து 115 ரன்னில் சுருண்டது.

      டி20 உலகக் கோப்பையில் ஆஸ்திரேலியா இன்று தனது முதல் போட்டியில் அயர்லாந்தை எதிர்கொண்டது. முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 182 ரன்கள் குவித்தது. மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் அதிகபட்சமாக 29 பந்தில் 45 ரன்கள் விளாசினார்.

      பின்னர் 183 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் அயர்லாந்து களம் இறங்கியது. ஆஸ்திரேலியாவின் பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் அயர்லாந்து 115 ரன்னில் சுருண்டது. ஆஸ்திரேலியா வீரர் எல்லீஸ் 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார். இதன்மூலம் ஆஸ்திரேலியா வெற்றியுடன் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை தொடங்கியுள்ளது.

      T20 World Cup டி20 உலகக் கோப்பை 
      Next Story
      ×
        X