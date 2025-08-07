Live
      இந்திய டி20- டெஸ்ட் அணிக்கு ரீ என்ட்ரி கொடுக்கும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்?
      இந்திய டி20- டெஸ்ட் அணிக்கு ரீ என்ட்ரி கொடுக்கும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Aug 2025 5:06 PM IST
      இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மீண்டும் இந்திய டி20 மற்றும் டெஸ்ட் அணியில் இடம் பெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

      அடுத்த மாதம் ஆசிய கோப்பை தொடருக்காக இவரை தேர்வு செய்ய தேர்வாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆசிய கோப்பை தொடர் இம்முறை டி20 வடிவில் நடைபெறுகிறது. இதில் மொத்தமாக 8 அணிகள் பங்கேற்க உள்ளன.

      ஜக்கிய அரபு அமீரகத்தில் 17-வது ஆசிய கோப்பை தொடர் 2025 செப் 9 முதல் 28ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

      ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட இவர், 604 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். அதே நேரத்தில் ரஞ்சி டிராபியில் மும்பை அணிக்காக விளையாடிய ஏழு இன்னிங்ஸ்களில் 68.5 சராசரியுடன் 480 ரன்களைக் குவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

