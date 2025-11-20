என் மலர்tooltip icon
      ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிக சதம்: லாரா சாதனையை சமன் செய்த ஷாய் ஹோப்
      நியூசிலாந்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Nov 2025 12:37 AM IST
      • முதலில் ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 34 ஓவரில் 9 விக்கெட்டுக்கு 247 ரன்கள் எடுத்தது.
      • அந்த அணியின் ஷாய் ஹோப் சதமடித்தார். அவர் 69 பந்துகளில் 109 ரன் குவித்தார்.

      நேப்பியர்:

      வெஸ்ட் இண்டீஸ், நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது ஒருநாள் போட்டி நேற்று நடந்தது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. மழை குறுக்கிட்டதால் ஆட்டம் 34 ஓவராகக் குறைக்கப்பட்டது.

      முதலில் ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 34 ஓவரில் 9 விக்கெட்டுக்கு 247 ரன்கள் எடுத்தது. ஷாய் ஹோப் சதமடித்தார். அவர் 69 பந்துகளில் 109 ரன்கள் குவித்தார்.

      அடுத்து களமிறங்கிய நியூசிலாந்து 33.3 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுக்கு 248 ரன்கள் குவித்து வெற்றி பெற்றது. ஆட்ட நாயகன் விருது ஷாய் ஹோப்புக்கு அளிக்கப்பட்டது.

      இந்நிலையில், ஷாய் ஹோப் நேற்று அடித்த சதம் 19-வது ஒருநாள் சதமாகும். இதன்மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக அதிக ஒருநாள் சதங்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் பிரையன் லாராவின் (19 சதங்கள்) சாதனையை ஷாய் ஹோப் சமன் செய்துள்ளார்.

      இந்தப் பட்டியலில் கிறிஸ் கெயில் (25 சதங்கள்) முதலிடத்தில் உள்ளார்.

