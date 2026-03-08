என் மலர்
அடுத்த இன்னிங்ஸ்..! நிச்சயதார்த்த படங்களை வெளியிட்ட பிரித்வி ஷா
இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்காக விளையாடியவர்களில் ஒருவர் பிரித்வி ஷா. தற்போது 26 வயதாகும் பிரித்வி ஷா, 2018-ம் ஆண்டு தனது இளம் வயதிலேயே இந்திய அணியில் அறிமுகம் ஆனார்.
வலது கை தொடக்க வீரரான இவர் நீண்ட காலமாக இந்திய அணியில் நட்சத்திர வீரராக ஜொலிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கி 2021-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை.
முதல் தர போட்டிகள் மற்றும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வருகிறார். இந்த நிலையில் அவருடைய நிச்சயதார்த்த படங்களை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அக்ரிதி அகர்வாலுடன் நிச்சயதார்த்தம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். அத்துடன் "மைதானத்தில் சிக்சர்கள் முதல் வாழ்நாள் முழுவதும் ஹிட்ஸ் வரை. அவள்தான் என்னுடைய Perfect இன்னிங்ஸ்!? #justengaged" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்திய அணிக்காக 5 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 9 இன்னிங்சில் பேட்டிங் செய்து 339 ரன்கள் சேர்த்துள்ளார். இதில் 1 சதம், 2 அரைசதங்கள் அடங்கும். சராசரி 42.37 வைத்துள்ளார்.
ஆறு 50 ஓவர் மற்றும் ஒரேயோரு டி20 போட்டியில் விளையாடியுள்ளார். ஒருநாள் போட்டியில் 189 ரன்களும், டி20-யில் முதல் பந்திலேயே அவுட்டும் ஆகியுள்ளார்.
ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் டெல்லி அணி அவரை 75 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்துள்ளது. முதலில் அவர் ஏலம் போகவில்லை. பின்னர் பேட்டிங் லைன்-அப்பை வலுப்படுத்த டேல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அவரை வாங்கியுள்ளது.
இவரது தலைமையில் இந்திய இளையோர் அணி உலகக் கோப்பை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரது தலைமையில் சுப்மன் கில் விளையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.