ஆசிய கோப்பை 2025: ஓமன் அணிக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் பேட்டிங் தேர்வு
- 17-வது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி (20 ஓவர்) துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு லீக்கில் மோதுகின்றன.
இந்நிலையில் இன்று நடக்கும் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான்- ஓமன் அணிகள் மோதுகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
