என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஆசிய கோப்பை தொடரில் இருந்து நவீன் உல் ஹக் நீக்கம்
- ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் முதல் போட்டியில் நவீன் உல் ஹக் விளையாடவில்லை.
- அவருக்கு பதிலாக அப்துல்லா அஹ்மத்ஷாய் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
துபாய்:
ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான நவீன் உல் ஹக் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார்.
தோள்பட்டையில் ஏற்பட்டுள்ள காயம் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தான் அணியின் முதல் போட்டியில் இவர் விளையாடவில்லை.
இந்நிலையில், தோள்பட்டை காயம் முழுமையாக குணமடையாத நிலையில் ஆசிய கோப்பை தொடரிலிருந்து நவீன் உல் ஹக் நீக்கப்பட்டுள்ளார் என ஆப்கானிஸ்தான் அணி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
அவருக்கு பதிலாக அப்துல்லா அஹ்மட்ஷாய் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் எனவும் அந்த அணி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சமீபத்தில் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் தான் அப்துல்லா அஹ்மட்ஷாய் அறிமுகமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Next Story