என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய சாதனை: முஷ்பிகுர் ரஹிம்
- அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் முஷ்பிகுர் ரஹிம் சதமடித்தார்.
- முஷ்பிகுர் ரஹிமுக்கு இந்த சதம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் 100வது சதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டாக்கா:
அயர்லாந்து அணியுடன் முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்சில் வங்கதேசம் அணி 476 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியின் முஷ்பிகுர் ரஹிம், லிட்டன் தாஸ் ஆகியோர் சதமடித்து அசத்தினர்.
இந்நிலையில், ஆட்டத்தின் முடிவில் முஷ்பிகுர் ரஹிம் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:
ஒரு வங்கதேச வீரராக இருந்து 100 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுவேன் என்பதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை.
உண்மையைச் சொல்லப் போனால், நான் அதை கனவிலும் நினைத்ததில்லை. எனவே இது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய சாதனை.
எனக்கு மட்டுமல்ல, எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த எந்த கிரிக்கெட் வீரருக்கும், இது ஒரு பெருமையான தருணம்.
நான் அந்த நபராக இருப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. இதன் பொருள் எனது பொறுப்பு இன்னும் பெரியது, நான் அதற்கு ஏற்ப வாழ முயற்சிப்பேன்.
நான் டிரஸ்ஸிங் ரூமை விட்டு வெளியேறும்போது எனது இடைவெளியை நிரப்பக்கூடிய ஒன்று அல்லது இரண்டு வீரர்கள் இருப்பதை உறுதி செய்ய விரும்புகிறேன்.
100 என்பது ஒரு பெரிய எண் என்று நான் நினைக்கிறேன். எனவே அங்கு செல்லும்போது பல விஷயங்களைக் கற்றுக்கொண்டேன். அனுபவத்தைச் சேகரிக்க முயற்சித்தேன், அமைதியாக இருப்பது எப்படி என்பதைக் கற்றுக்கொண்டேன்.
இது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது, எனக்கு உண்மையிலேயே மரியாதையாக இருந்தது. இந்த வகையான அங்கீகாரம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாக செயல்படும் என நினைக்கிறேன் என தெரிவித்தார்.
சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விளையாடி வரும் முஷ்பிகுர் ரஹிம் தனது 100வது டெஸ்ட் போட்டியில் சதமடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.