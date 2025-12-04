என் மலர்
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்: 23 ஆண்டு கால சாதனையை முறியடித்த ஸ்டார்க்
பிரிஸ்பேன்:
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகள் இடையேயான ஆசஸ் தொடரின் 2-வது டெஸ்ட் பகல் இரவாக பிரிஸ்பேனில் இன்று தொடங்கியது.
டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்துவீச்சாளர் மிச்சேல் ஸ்டார்க்கின் அபாரமான பந்து வீச்சால் தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட் , ஒலி போப் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் பெவிலியன் திரும்பினார்கள். 5 ரன்னில் இங்கிலாந்து 2 விக்கெட்டை இழந்தது.
6 விக்கெட்டை கைப்பற்றியதன் மூலம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்கள் எடுத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற வாசிம் அக்ரமின் சாதனையை 23 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிட்செல் ஸ்டார்க் முறியடித்தார். அக்ரம் 104 டெஸ்டில் 414 விக்கெட் வீழ்த்தியிருந்தார். ஸ்டார்க் 102 போட்டிகளில் விளையாடிய தற்போது வரை 418 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார்.
இவர்களுக்கு அடுத்தப்படியாக இலங்கை வீரர் ஜமிந்தா வாஸ் 111 போட்டிகளில் 355 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதனை தொடர்ந்து நியூசிலாந்து வீரர் போல்ட் (317), இந்தியாவின் ஜாகீர் கான் (311) ஆகியோர் உள்ளனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்களில் பட்டியலில் இந்தியாவின் ஹர்பஜன் சிங் 417 விக்கெட்டுகளுடன் 15-வது இடத்திலும் தென் ஆப்பிரிக்காவின் ஷான் பொல்லாக் 421 விக்கெட்டுகளுடன் 14-வது இடத்தில் உள்ளார். இவர்களின் சாதனைகளையும் மிட்செல் ஸ்டார்க் கூடிய சீக்கிரத்தில் முறியடிக்க உள்ளார்.