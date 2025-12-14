என் மலர்tooltip icon
      மகளிர் பிக்பாஷ் லீக்: முதல் முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ்
      ஆஸ்திரேலியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Dec 2025 3:42 AM IST (Updated: 14 Dec 2025 3:52 AM IST)
      • இறுதிப்போட்டியில் ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ், பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிகள் மோதின.
      • முதலில் பேட்டிங் செய்த பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணி 20 ஓவரில் 137 ரன்கள் எடுத்தது.

      ஹோபர்ட்:

      11-வது மகளிர் பிக்பாஷ் லீக் டி20 தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்றது. 8 அணிகள் பங்கேற்ற இந்தத் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஹோபர்ட்டில் நடந்தது.

      இதில் ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ், பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணிகள் மோதின.

      டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணி 20 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுக்கு 137 ரன்கள் எடுத்தது. சோபி டிவைன் 34 ரன்னும், பெத் மூனி 33 ரன்னும் எடுத்தனர்.

      ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் சார்பில் லின்சே ஸ்மித், ஹீதர் கிரஹாம் தலா 2 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

      இதையடுத்து 138 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் களமிறங்கியது. தொடக்க வீராங்கனையான லிசெல் லீ அதிரடியாக ஆடி வெற்றியை உறுதி செய்தார்.

      இறுதியில், ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் 15 ஓவரில் 2 விக்கெட்டுக்கு 141 ரன்கள் அடித்து 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

      லிசெல் லீ 77 ரன்னுடன் அவுட்டாகாமல் இருந்ததால், அவர் ஆட்ட நாயகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

