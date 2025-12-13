என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      பிரிடோரியா கேபிடல்சின் அணி கேப்டனாக கேசவ் மகராஜ் நியமனம்
      X
      தென் ஆப்பிரிக்கா

      பிரிடோரியா கேபிடல்சின் அணி கேப்டனாக கேசவ் மகராஜ் நியமனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Dec 2025 3:58 AM IST
      • தென் ஆப்பிரிக்கா டி20 தொடர் வரும் 26ம் தேதி தொடங்குகிறது.
      • பிரிடோரியா கேபிடல்ஸ் அணி கேப்டனாக கேசவ் மகராஜ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

      கேப் டவுன்:

      தென் ஆப்பிரிக்கா டி20 தொடர் வரும் 26ம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்தத் தொடருக்கான ஏற்பாடுகளில் அனைத்து அணியினரும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

      இந்நிலையில், தென் ஆப்பிரிக்காவின் சுழல்பந்து வீச்சாளரான கேசவ் மகராஜ், பிரிடோரியா கேப்பிடல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

      தென் ஆப்பிரிக்கா டி20 தொடரில் கேசவ் மகராஜ் 33 போட்டிகளில் 27 விக்கெட் வீழ்த்தி உள்ளார்.

      Keshav Maharaj கேசவ் மகராஜ் 
      Next Story
      ×
        X