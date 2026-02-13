என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
டி20 உலகக் கோப்பை: நெதர்லாந்தை பந்தாடியது அமெரிக்கா
- முதலில் பேட்டிங் செய்த அமெரிக்கா 196 ரன்கள் குவித்தது.
- நெதர்லாந்து 103 ரன்னில் சுருண்டது.
டி20 உலகக் கோப்பையில் 'ஏ' பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள அமெரிக்கா- நெதர்லாந்து அணிகள் மோதிய போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் முதலில் களம் இறங்கிய அமெரிக்கா 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 196 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் சைதேஜா முக்காமல்லா 51 பந்தில் 79 ரன்கள் விளாசினார். சுபம் ரஞ்சனே அதிரடியாக விளையாடி 24 பந்தில் 48 ரன்கள் குவித்தார். நெதர்லாந்து அணி சார்பில் பாஸ் டி லீட் 3 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
பின்னர் 197 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்குடன் நெதர்லாந்து களம் இறங்கியது. அமெரிக்காவின் பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் நெதர்லாந்து 103 ரன்னில் சுருண்டது. இதனால் அமெரிக்கா 93 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. நெதர்லாந்து அணியில் பாஸ் டி லீட் அதிகபட்சமாக 23 ரன்கள் சேர்தார். கேப்டன் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் 20 ரன்கள் அடித்தார். அமெரிக்க அணி சார்பில் சர்மீத் சிங் 4 விக்கெட்டும், வான் ஸ்கால்வைக் 3 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.