      2-வது திருமணம் செய்து கொண்டார் இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Dec 2025 9:59 PM IST
      • புகை பிடித்தல் பழக்கம் இல்லாத போதிலும் நுரையீரல் புற்றுநோயால் காலமானார்.
      • அவர் நினைவாக அறக்கட்டளை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்.

      இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ். இவர் தலைசிறந்த இடது கை பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவர். இவரது மனைவி ரூத். இவர் நுரையீரல் புற்று நோய் பாதிப்பால் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 29-ந்தேதி காலமானார். அப்போது அவருக்கு 46 வயது. இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளது.

      இந்த நிலையில் மனைவி இறந்து 7 ஆண்டுகள் கழித்த நிலையில், தற்போது ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் அண்டோனியா லின்னேயஸ்-பீட் என்பவரை திருமணம் செய்துள்ளார். இவர்களது திருமணம் தென்ஆப்பிரிக்காவில் நடைபெற்றுள்ளது. இதனை ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

      மனைவி மறைந்த பின்னர் அவர் நினைவாக புகைப் பிடிக்காமல் புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ரூத் ஸ்ட்ராஸ் பவுன்டேசன் என்ற அறக்கட்டளையை தொடங்கினார்.

