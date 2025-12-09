என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
3-வது டெஸ்டில் கம்மின்ஸ்.. ஆஷஸ் தொடரில் இருந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் விலகல்
- இரு அணிகளுக்கு இடையேயான 3-வது டெஸ்ட் போட்டி நாளை தொடங்குகிறது.
- ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
அடிலெய்டு:
இங்கிலாந்து அணி ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடுவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. இதில் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா முதல் 2 போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
இதனையடுத்து இரு அணிகள் மோதும் 3-வது டெஸ்ட் போட்டி அடிலெய்டுவில் நாளை தொடங்குகிறது. இந்த போட்டிக்காக இரு அணிகளும் தீவிர வலை பயிற்சியில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடதா ஆஸ்திரேலியா கேப்டன் கம்மின்ஸ் இந்த போட்டியில் விளையாடுவார் என உறுதி செய்துள்ளார். அதே நேரத்தில் மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹேசில்வுட் எஞ்சிய டெஸ்டில் இருந்து விலகி உள்ளார்.
