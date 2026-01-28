என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
பாகிஸ்தானில் ஆஸ்திரேலியா டி20 அணி: 3 போட்டிகளில் விளையாடுகிறது
- மூன்று போட்டிகளும் லாகூரில் நடைபெற இருக்கின்றன.
- டிராவிஸ் ஹெட் உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
பிப்ரவரி 7-ந்தேதி தொடங்கும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு அனைத்து அணிகளும் தயாராகி வருகின்றன. அந்த வகையில் பாகிஸ்தானுடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட ஆஸ்திரேலியா அணி முடிவு செய்தது. இதற்காக அந்த அணி பாகிஸ்தான் வந்தடைந்துள்ளது.
மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான அணியில் ஹெசில்வுட், மேக்ஸ்வெல், டிம் டுவிட், நாதன் எல்லிஸ் ஆகியோர் இடம் பெறவில்லை. உலகக் கோப்பைக்கு முன்னதாக காயத்தில் இருந்து முழுமையாக மீண்டு வர ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி:-
மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சீன் அப்போட், சேவியர் பார்ட்லெட், பியர்ட்மேன், கூப்பர் கொனோலி, பென் துவார்சுயிஸ், ஜேக் எட்வர்ட்ஸ், கேமரூன் க்ரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஷ் (விக்கெட் கீப்பர்), மேத்யூ குனேமான், மிட்ச் ஓவன், ஜோஸ் பிலிப், மேத்யூ ரென்ஷா, மேட் ஷார்ட், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஆடம் ஜம்பா.
வருகிற 29, 31 மற்றும் பிப்ரவரி 1-ந்தேதி லாகூரில் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இதற்கிடையே பாகிஸ்தான் அணி டி20 உலகக் கோப்பையில் விளையாட அந்நாட்டு அரசு அனுமதி வழங்குமா? என்பது குறித்து வருகிற திங்கிட்கிழமைக்குள் தெரியவரும்.