ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: வங்கதேசத்துக்கு 136 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது பாகிஸ்தான்
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சூப்பர் 4 சுற்று போட்டியில் இன்றைய ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான்- வங்கதேசம் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.
வங்கதேசத்தின் பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் பாகிஸ்தான் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. 49 ரன்னுக்குள் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தத்தளித்தது.
முகமது ஹாரிஸ் 23 பந்தில் 31 ரன்களும், ஷாஹீன் அப்ரிடி 19 ரன்களும், முகமது நவாஸ் 15 பந்தில் 25 ரன்களும் அடிக்க பாகிஸ்தான் 120 ரன்களை தாண்டியது. இறுதியாக 20 ஓவர் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 135 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
வங்கதேச அணியின் தஸ்கின் அகமது 3 விக்கெட்டும், மெஹிதி ஹசன், ரிஷாத் ஹொசைன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
