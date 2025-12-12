என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஜூனியர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்: ஆஸ்திரேலிய அணியில் இந்தியர்கள்
- 18 வயதான ஆர்யன் இடக்கை பேட்ஸ்மேன்.
- ஜான் ஜேம்ஸ் வேகப்பந்து வீசும் ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார்.
மெல்போர்ன்:
16-வது ஜூனியர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி (19 வயதுக்குட்பட்டோர்) அடுத்த மாதம் (ஜனவரி) 15-ந்தேதி முதல் பிப்ரவரி 6-ந்தேதி வரை ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமிபியாவில் நடக்கிறது. இதில் பங்கேற்கும் 16 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோத உள்ளன. 5 முறை சாம்பியனான இந்தியா 'ஏ' பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ளது. நடப்பு சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியா 'சி' பிரிவில் அங்கம் வகிக்கிறது. அயர்லாந்து, ஜப்பான், இலங்கை அந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளாகும்.
இந்த நிலையில் இந்த போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆலிவர் பீக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அணியில் ஆர்யன் ஷர்மா, ஜான் ஜேம்ஸ் ஆகிய இரு இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
18 வயதான ஆர்யன் இடக்கை பேட்ஸ்மேன். சுழற்பந்தும் வீசுவார். இவரது பெற்றோர் பஞ்சாப் மாநிலம் சண்டிகாரை சேர்ந்தவர்கள். 2005-ம் ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேறினர். ஆர்யன் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஆஸ்திரேலியாவில் தான். ஜான் ஜேம்ஸ் வேகப்பந்து வீசும் ஆல்-ரவுண்டர் ஆவார். இவரது சொந்த ஊர் கேரள மாநிலம் வயநாடு ஆகும்.
ஆர்யன், ஜேம்ஸ் இருவரும் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் நடந்த இந்தியாவுக்கு எதிரான இளையோர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடி இருக்கிறார்கள்.
அது மட்டுமின்றி இலங்கையை பூர்விகமாக கொண்ட நடேன் கூரே, நிதேஷ் சாமுவேல், சீனா வம்சாவளியான அலெக்ஸ் லீ யங் ஆகியோரும் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தேர்வாகியுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய அணி வருமாறு:- ஆலிவர் பீக் (கேப்டன்), கேசி பார்டன், நடேன் கூரே, ெஜய்டன் டிராப்பர், பென் கார்டன், ஸ்டீவன் ஹோகன், தாமஸ் ஹோகன், ஜான் ஜேம்ஸ், சார்லஸ் லச்முன்ட், வில் மலாஜ்சுக், நிதேஷ் சாமுவேல், ஹைடன் ஷில்லர், ஆர்யன் ஷர்மா, வில்லியம் டெய்லர், அலெக்ஸ் லீ யங்.