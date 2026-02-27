Live
      மாஸ் காட்டும் மார்க்கிராம்: கேப்டன்களின் எலைட் லிஸ்டில் இடம்..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Feb 2026 6:44 PM IST
      • 2021-ல் பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம் 303 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.
      • 2024-ல் ரோகித் சர்மா 257 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.

      டி20 உலகக் கோப்பையில் தென்ஆப்பிரிக்கா அணி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. குரூப் சுற்றில் 4 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. சூப்பர் 8 சுற்றில் 3-ல் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஜிம்பாப்வே உடன் மட்டும் மோத வேண்டியுள்ளது.

      அந்த அணியின் கேப்டனும், தொடக்க பேட்ஸ்மேனுமான மார்க்கிராம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். 6 போட்டிகளில் 4 அரைசதத்துடன் 264 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக ஆட்டமிழக்காமல் 86 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.

      இதன்மூலம் கேப்டனாக ஒரு தொடரில் 250 ரன்களை தாண்டி முத்திரை பதித்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக 2021-ல் பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம் 303 ரன்கள் குவித்துள்ளார். 2024-ல் ரோகித் சர்மா 257 ரன்கள் அடித்துள்ளார். தற்போது மார்க்கிராம் 264 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இன்னும் இரண்டு போட்டிகள் உறுதியாக உள்ளன. அரையிறுதியில் வெற்றி பெற்றால், இறுதிப் போட்டி வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் பாபர் அசாம் சாதனையை முறியடிக்க வாய்ப்புள்ளது.

      Aiden Markram T20 World Cup டி20 உலகக் கோப்பை மார்க்கிராம் 
