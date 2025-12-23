என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
ஓய்வு கிடைத்த 9 நாட்களில் 6 நாட்கள் குடித்து கும்மாளம் அடித்த இங்கிலாந்து வீரர்கள்: அதிர்ச்சி தகவல்
- ஆஷஸ் தொடரில் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்து அணி ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ளது.
- முதல் மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து தொடரை இழந்து பரிதாப நிலையில் உள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றி முன்னிலை வகிக்கிறது.
இங்கிலாந்தின் பேஸ்பால் ஆட்டம் ஆஸ்திரேலியா மண்ணில் எடுபடவில்லை. இங்கிலாந்து வீரர்கள் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த நிலையில், 2-ஆவது போட்டிக்கும், 3-வது போட்டிக்கும் இடையிலான கிடைத்த ஓய்வு நாட்களை குடித்து கும்மாளம் அடித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பொதுவாக 5 போட்டிகள் கொண்ட நீண்ட டெஸ்ட் தொடரில் வீரர்கள் தங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ள டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு இடையில் சற்று இடைவெளி கிடைப்பதுண்டு. சில டெஸ்ட் போட்டிகள் 5 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே முடிவடைந்தால் ஓய்வு நாட்கள் அதிகமாக கிடைக்கும்.
அதேபோல்தான் பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்ற 2-வது டெஸ்ட் போட்டிக்கும், அடிலெய்டில் நடைபெற்ற 3-வது டெஸ்ட் போட்டிக்கும் இடையில் 9 நாட்கள் ஓய்வு கிடைத்துள்ளது.
இந்த 9 நாட்கள் ஓய்வை இங்கிலாந்து வீரர்கள் தங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ள பயன்படுத்தாமல் குடிக்க செலவிட்டதாக தகவல் கசிந்துள்ளது.
பெரும்பாலான வீரர்கள் 9 நாட்களில் 6 நாட்கள் குடித்து கும்மாளம் அடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் விசாரணை நடத்துவதாகவும் தகவல் கசிந்துள்ளது.
2-வது டெஸ்ட் முடிவடைந்த டிசம்பர் 7-ந்தேதி முதல் 3வது டெஸ்ட் தொடங்கிய டிசம்பர் 17-ந்தேதி வரையில் குயின்ஸ்லாந்தில் உள்ள நூசா கடற்கரை விடுதியில் நான்கு இரவுகள் இங்கிலாந்து அணி செலவழித்துள்ளது.
2வது டெஸ்ட் முடிவடைந்த பிறகு இரண்டு நாட்கள் பிரிஸ்பேனில் குடிப்பதற்காக செலவழித்துள்ளனர். அதன்பின் நூசா கடற்கரையில் செலவழித்துள்ளனர்.
அதுமட்டுமல்லாமல் சாலையோரங்களில் குடித்தவாறு காணப்பட்டுள்ளனர். 3 வீரர்கள் மட்டுமே குடிப்பதில்லை என முடிவெடுத்து நழுவியதாக கூறப்படுகிறது.
4வது டெஸ்ட் மெல்போர்னில் டிசம்பர் 26-ந்தேதியும், 5-வது டெஸ்ட் சிட்னியில் ஜனவரி 4-ந்தேதியும் தொடங்குகிறது.