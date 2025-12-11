Live
      கிரிக்கெட் (Cricket)

      SA-க்கு எதிரான 2வது டி20 போட்டி: இந்தியா பந்து வீச்சு தேர்வு
      SA-க்கு எதிரான 2வது டி20 போட்டி: இந்தியா பந்து வீச்சு தேர்வு

      11 Dec 2025 6:39 PM IST
      • தென் ஆப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
      • முதல் டி20 போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது.

      இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. இதனால் தொடர் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

      இன்று 2 ஆவது டி20 போட்டி நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி தென் ஆப்பிரிக்கா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யவுள்ளது.

      INDvsSA இந்தியா தென் ஆப்பிரிக்கா தொடர் 
