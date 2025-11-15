என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
11 வீரர்களை விடுவித்தது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
- பதிரனா, கான்வே உள்ளிட்டோரை அணியில் இருந்து விடுவித்துள்ளது.
- ஜடேஜா Trade மூலம் ராஜஸ்தான் அணிக்கு செல்கிறார்.
2026 ஐ.பி.எல். சீசனுக்கு முன்னதாக அடுத்த மாதம் டிசம்பர் 16-ந்தேதி மினி ஏலம் நடக்க இருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக தக்கவைத்த வீரர்கள் மற்றும் விடுவிக்கக் கூடிய வீரர்கள் பட்டியலை வெளியிட இன்று மாலை வரை கெடு விடுவிக்கப்பட்டது. அதன்படி ஒவ்வொரு அணிகளும் பட்டியலை விடுவித்து வருகிறது. அந்த வகையில் சி.எஸ்.கே. 11 வீரர்களை விடுவித்துள்ளது.
ஜடேஜாவை Trade மூலம் விடுவித்துள்ளது. அவருடன் ரச்சின் ரவீந்திரா, டேவன் கான்வே, பதிரனா, சாம் கர்ரன் (Trade- ராஜஸ்தான்). அந்த்ரே சித்தார்த், தீபக் ஹூடா, ராகுல் திரிபாதி, ஷேக் ரஷீத், விஜய் சங்கர் ஆகியோரை விடுவித்துள்ளது.
