டி20 உலகக் கோப்பை: நியூசிலாந்து அணிக்கு 183 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த ஆப்கானிஸ்தான்
- ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.
- ஆப்கானிஸ்தான் சார்பில் நயிப் அதிகபட்சமாக 63 ரன்கள் எடுத்தார்.
2026 டி20 உலகக் கோப்பையின் 4வது போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் களம்கண்டன. இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆப்கானிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 182 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து நியூசிலாந்து அணி 183 எனும் இலக்கை துரத்துகிறது.
