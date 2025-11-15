என் மலர்tooltip icon
      உலகக் கோப்பை செஸ்: காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார் அர்ஜூன் எரிகைசி
      கோவா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Nov 2025 11:49 PM IST
      • கோவாவில் செஸ் உலகக் கோப்பை நடைபெற்று வருகிறது.
      • இந்தியாவின் அரி கிருஷ்ணா 5-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      பனாஜி:

      கோவாவில் செஸ் உலகக் கோப்பை நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஐந்தாவது சுற்றுப் போட்டிகள் நடந்தன.

      நேற்று நடந்த முதல் சுற்றில் அர்ஜூன் ஏரிகைசி, அமெரிக்காவின் லெவான் அரோனியன் உடனான ஆட்டம் டிரா ஆனது.

      இந்நிலையில், இன்று நடந்த 5-வது சுற்றுப் போட்டியில் இந்தியாவின் அர்ஜூன் எரிகைசி, லெவான் அரோனியனை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு சுற்றுக்குள் அடியெடுத்து வைத்தார்.

      FIDE World Cup Chess Arjun Erigaisi உலகக் கோப்பை செஸ் அர்ஜூன் எரிகைசி 
