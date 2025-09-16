Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      புரோ கபடி லீக்: உ.பி.யோத்தாஸ் அணியை வீழ்த்திய பெங்கால் வாரியர்ஸ்
      X
      ராஜஸ்தான்

      புரோ கபடி லீக்: உ.பி.யோத்தாஸ் அணியை வீழ்த்திய பெங்கால் வாரியர்ஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Sept 2025 9:31 PM IST
      • புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • யு.பி.யோதாஸ் அணியை பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி வீழ்த்தியது.

      ஜெய்ப்பூர்:

      12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் உ.பி.யோத்தாஸ், பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணிகள் மோதின.

      ஆரம்பம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் மாறி மாறி புள்ளிகள் எடுத்தனர். இதனால் ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக சென்றது.

      இறுதியில், சிறப்பாக ஆடிய பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணி 41-37 புள்ளிக்கணக்கில் உ.பி.யோத்தாஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

      PKL Bengal Warriors புரோ கபடி லீக் பெங்கால் வாரியர்ஸ் 
      Next Story
      ×
        X