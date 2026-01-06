Live
என் மலர்
      மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்ஷயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      மலேசியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Jan 2026 8:08 PM IST
      • மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      கோலாலம்பூர்:

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் லக்ஷ்யா சென், சிங்கப்பூரி ஜேசன் டே உடன் மோதினார்.

      முதல் செட்டை லக்ஷயா சென் 21-16 என கைப்பற்றினார். இதற்கு பதிலடியாக 2வது செட்டை ஜேசன் டே 21-15 என வென்றார்.

      வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை லக்ஷயா சென் 21-14 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-12, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் மலேசியாவின் லீ ஜி ஜியாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      Malaysia Open Badminton Ayush Shetty Lakshya Sen மலேசியா ஓபன் பேட்மிண்டன் ஆயுஷ் ஷெட்டி லக்‌ஷயா சென் 
