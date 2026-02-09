என் மலர்
ஆசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல்: கலப்பு இரட்டையரில் தங்கம் வென்றார் இளவேனில் வாலறிவன்
- ஆசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
- கலப்பு இரட்டையரில் இளவேனில் வாலறிவன் தங்கம் வென்றார்.
புதுடெல்லி:
ஆசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி டெல்லியில் உள்ள கர்னிசிங் ரேஞ்சில் நடந்து வருகிறது. சீனியர், ஜூனியர், இளையோர் பிரிவில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில் 20 நாடுகளைச் சேர்ந்த 311 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர். இந்தியா சார்பில் 118 பேர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
இதில் நேற்று நடந்த கலப்பு இரட்டையர்களுக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் பந்தயத்தின் இறுதிச்சுற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்ட
இளவேனில் வாலறிவன், அர்ஜுன் பாபுடா ஜோடி 505 புள்ளிகள் குவித்து தங்கம் வென்றது.
கொரியா ஜோடி வெள்ளியும், ஜப்பான் ஜோடி வெண்கலமும் வென்றன.
