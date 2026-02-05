என் மலர்
விளையாட்டு
ஆசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா
- ஆசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சீனாவின் கிங்டாவோ நகரில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் இந்தியாவின் பெண்கள், ஆண்கள் பிரிவினர் 2வது சுற்றில் வென்றனர்.
கிங்டாவோ:
6-வது ஆசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சீனாவின் கிங்டாவோ நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 12 ஆண்கள் அணிகளும், 11 பெண்கள் அணிகளும் தலா 4 பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டு லீக்கில் மோதுகின்றன. லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப்-2 இடங்களைப் பிடிக்கும் அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெறும்.
இதில் பெண்களுக்கான 'ஒய்' பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ள நடப்பு சாம்பியன் இந்திய அணி, தனது தொடக்க லீக் ஆட்–டத்–தில் மியான்மரை 5-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தியது.
இந்திய பெண்கள் அணி நேற்று தனது 2-வது மற்றும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் தாய்லாந்தை வீழ்த்தியது. இதன்மூலம் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
இதேபோல், ஆண்களில் 'சி' பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய அணி முதலாவது லீக் ஆட்டத்தில் 3-2 என்ற கணக்கில் சிங்கப்பூரை வீழ்த்தியது. நேற்று நடந்த கடைசி லீக் சுற்றில் இந்திய அணி வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.