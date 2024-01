ரோபோவுடன் ஒரு பேட்டி

"வாருங்கள்! வணக்கம்! எங்களின் பேட்டிக்கு நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி!"

"ஓ! எனக்கும் மகிழ்ச்சியே! அது சரி, நீங்க என்ன இப்படி செந்தமிழ்ல பேசறீங்க? சும்மா நமக்குப்புரிஞ்ச தமிழ்லயே பேசுவோம், என்ன?"

"நீச்சயமாங்க! மிஸ்டர் ராகவ்! எவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜி ஆசாமி நீங்க, இவ்வளவு எளிமையா இருக்கீங்க!"

"அதுக்கும் எளிமைக்கும் என்ன சம்மந்தமுங்க! நான் இந்த ஊர்ல பொறந்து வளர்ந்தவன் தானே! ஆமா அது சரி, நீங்கதானே பேட்டி எடுக்கப்போறீங்க? உங்களப்பத்தி ரெண்டு வரி சொல்லுங்க!"

"சொல்றா மாதிரி ஒண்ணும் இல்லீங்க! நா இந்த டெலிவிஷன் சானல்ல இருக்கும் நூத்துக்கணக்கான ரிப்போர்ட்டர்கள் நெறஞ்ச சக்கரத்துல ஒரு சின்ன பல் சக்கரம், அவ்வளவுதான்! சரி ஆரம்பிக்கலாமா?"

"நான் ரெடி!"

"மிஸ்டர் ராகவ்! உங்க புக்குல இன்னும் சில வருஷங்கள்ல ரோபோக்கள் பெருகி வேலை வாய்ப்புக்களை தடுக்கும் அபாயம்ன்னு எழுதியிருக்கீங்க. அது பத்தி கொஞ்சம்..?"

"இப்பவே உற்பத்திதொழிற்சாலைகளில் ரோபோக்கள் நிறைய இருக்கு. இது நாள் வரை ரொட்டீனாகச்செய்யும் ஒரே மாதிரியான எந்திரத்தனமான வேலைகளுக்குத்தான் ரோபோக்கள் இருந்தன. ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமான மூளை வேலைகளுக்கும் ரோபோக்கள் வர ஆரம்பிச்சாச்சு."

"அப்படியா?"

"ஆமா. இப்ப அமெரிக்காவுல வால் ஸ்ட்ரீட்டுல, அதான் அவங்களோட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுலயே ரோபோக்கள் வந்துட்டுது."

"அப்படீன்னா, இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டுல வாங்கி விக்கிறதெல்லாம் ரோபோவா செய்யுது?"

"ஆமா! சில வாங்கி விற்பனை செய்யும் முதலீட்டுக் கம்பெனிகள் ரெகுலராகச்செய்யும் இந்த வியாபார காண்ட்ராக்டுகளை கம்யூட்டர் மூலம் ரோபோவே செஞ்சுடும்!"

"ஓ!"

"அதனால பாத்தீங்கன்னா, மெக்கானிகலா செய்யற வேலைகள் ஒழிஞ்சதோட இல்லாம ஒயிட் காலர் வேலைகளுக்கும் ரோபோவினால் ஆபத்துதான்!"

"இது எப்படீங்க?"

"சொல்றேன். புரொபஷனல் வேலைகள்னு நாம சொல்ற ஆடிட்டிங், லீகல் மாதிரியான வேலைகளுக்கும் ரோபோக்கள் வரும்."

"அதெப்படி?"

"இப்ப செயற்கை புத்தி சாலித்தனம்னு சொல்றோமே அதான் ஆர்டிபிஷியல் இண்டலிஜென்ஸ், அதன்படி ஒரு கம்பெனியோட வருடாந்தர கணக்கு வழக்குகளை அலசும் அல்காரிதம்களை புரோகிராமாக எழுதி ரோபோக்களில் இட்டுவிட்டால் ஆச்சு, ஒரு ரோபோ ஆடிட்டர்!"

"ஆச்சரியமா இருக்கே!"

"ஆமா, ஒரு ராமசுப்ரமணியம் செய்யும் ஆடிட்டிங்கை இந்த ரோபோ பத்தில் ஒரு மடங்கு நேரத்துல முடிச்சுடும்!"

"அப்ப வேலை வாய்ப்புக்கள் அடி வாங்குமே!"

"நிச்சயமா? டிரைவர் இல்லாக்கார்கள், போலீஸ் இல்லா டிராபிக் சிக்னல், ஆளில்லா தொழிற்சாலை, கம்ப்யூட்டர் செய்யும் ஆடிட்டிங் எல்லாம் சேர்ந்தா அதானே!"

"வேற எங்கல்லாம் இப்படி ஆகக்கூடும் மிஸ்டர் ராகவ்?"

"கல்வி முறையிலகூட ஆகலாம். இப்பவே MOOC (Massiv Open Online courses)னு பசங்க இண்டர்னெட் மூலமா என்ன சப்ஜெக்ட் வேணா படிக்கலாம். அங்க ஸ்டூடியோல கூட டீச்சர்னு ஒரு ஆசாமி தேவையில்ல. எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் பாடங்கள், கேள்விகள், பதில்கள், லாபரட்டரி எல்லாம் ஏற்கனவே புரோகிராம் செய்யப்பட்டு இந்தப்பசங்க வீட்ல உக்கார்ந்துண்டு கத்துக்கலாம். நெட்டுலயே பரிட்சை எழுதி சர்ட்டிபிக்கேட்டும் வாங்கிடலாம். அப்ப டீச்சருங்க வேலை காலிதானே!"

"அடடே! இன்னும் இருக்கா ராகவ் சார்?"

"இருக்கே! நீங்க ஒரு மெக்டொனால்டோ இல்ல டாமினோ பீட்சாவோ வாங்கப்போனா, வாசல்லேர்ந்தே ஆர்டர் குடுத்தா போதும். கிரெடிட் கார்டு தேச்சவுடனேயே உள்ள ஒரு ரோபோ உங்க பீட்சாவ தயார் பண்ணி டிரோன் மூலமா வாசல்ல கார்ல இருக்கற உங்களுக்கு அனுப்பிடும். ஒரு மனுஷ முகத்த பாக்க வாணாம்!"

"என்னது, ரோபோ பீட்சா பண்ணிடுமா?"

ஜெயராமன் ரகுநாதன்

'பின்ன இல்லாத? இப்பவே சான்பிரான்சிஸ்கோவுல ஒரு ரோபோ ஹாம்பர்கர் பண்ணுதாம்! ஒரு மணி நேரத்துக்கு 400 பண்ணி அனுப்பிடுதாமில்ல!"

"அடேயப்பா!"

"அது சரி, சிங்குலாரிடின்னு கேள்விப்பட்டிருக் கீங்களா?"

"நீங்களே சொல்லுங்க ராகவ் சார்!"

"ரே குர்ஸ்வெயில் (Ray Kurzweil) ன்னு அமெரிக்காவுல ஒரு ஆசாமி மாடல் செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு. அவர் சொல்படி பாத்தா, செயற்கை புத்திசாலித்தன கம்ப்யூட்டர் தன்னைத்தானே இன்னும் புத்திசாலித்தன மாக்கிக்கொள்ளும். ஒரு மனுஷனைப்போல தன் ஞாபக செயல்பாட்டுச்சக்தியைப்பெருக்கிக்கொள்ளுமாம். நாள் பட நாள் பட அது மனிதனைவிட புத்திசாலியாகிவிடும், இதத்தான் சிங்குலாரிட்டிங்கறாங்க, தெரியுமா?"

"தெரியும் டாக்டர் ராகவ்!"

"அட தெரியுமா, எப்படி?"

"எங்க டிவி சானல் ரே குர்ஸ்வெயில் கிட்டேர்ந்து வாங்கின முதல் சிங்குலாரிட்டி ரோபோவே நாந்தான்!"

"என்னது!"

"கிளாட் டு மீட் யூ டாக்டர் ராகவ், ஐ யாம் ரோபோ 4.0 பார் ரிபோர்ட்டிங்!"

டாக்டர் ராகவுக்கு சூடா ஒரு காப்பி கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள்.

ஆம் மனிதனா ரோபோவா என்பது தெரியாத படி ஏ ஐ என்னும் தொழில்நுட்பம் பல்கிப்பெருக அதிக வாய்ப்புகள் இருப்பதாக விஞ்ஞான உலகம் சொல்கின்றது!

ஆதாரம்: "Technology and the threat of a jobless future" by Martin Ford