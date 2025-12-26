Live
      2025 - ஒரு பார்வை

      REWIND 2025: 3 வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் அதிக வீரர்களை அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு
      REWIND 2025: 3 வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் அதிக வீரர்களை அறிமுகப்படுத்திய ஆண்டு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Dec 2025 6:30 PM IST
      • டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 49 வீரர்கள் அறிமுகமாகி உள்ளனர்.
      • இந்திய அணிக்காக ஹர்ஷித் ராணா 3 வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் அறிமுகமானார்.

      2025-ம் ஆண்டு பல கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு அந்த நாட்டின் அணியில் விளையாட வாய்ப்பு வழங்கியது. குறிப்பாக இந்திய கிரிக்கெட்டில் பல இளம் வீரர்கள் அறிமுகமானார்கள். அதில் அபிமன்யு ஈஸ்வரன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, சாய் சுதர்சன், ஹர்சித் ரானா, ஆகாஷ் தீப், மற்றும் தமிழ்நாட்டின் நாராயணன் ஜெகதீசன் போன்றோர் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் வாய்ப்புப் பெற்றனர். இந்திய அணிக்காக ஹர்ஷித் ராணா 3 வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் அறிமுகமானார்.

      இவர்களில் சிலர் அணியில் இடம் பிடித்து சிறப்பாக செயல்பட்டனர். குறிப்பாக, ஐ.சி.சி. விருதுகளுக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் கூட சில இளம் வீரர்களின் பெயர்கள் இடம் பெற்றன.

      டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அறிமுக வீரர்கள் (2025)2025-ம் ஆண்டில் சுமார் 49 வீரர்கள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார்கள்.

      பியூ வெப்ஸ்டர் (ஆஸ்திரேலியா) 2025 தொடக்கத்தில் அறிமுகம்

      க்வேனா மபாகா (தென்னாப்பிரிக்கா) 2025 தொடக்கத்தில் அறிமுகம்

      ஃபரீத் அகமது (ஆப்கானிஸ்தான்) 2025 தொடக்கத்தில் அறிமுகம்

      இஸ்மத் ஆலம் (வங்கதேசம்) 2025 தொடக்கத்தில் அறிமுகம்

      ரியாஸ் ஹாசன் (ஆப்கானிஸ்தான்) 2025 தொடக்கத்தில் அறிமுகம்

      கெவ்லான் ஆண்டர்சன் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணத்தில் அறிமுகம்

      ஹாரிஸ் ரவூஃப் (பாகிஸ்தான்) இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அறிமுகம்

      ஜாஹித் மெஹ்மூத் (பாகிஸ்தான்) இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அறிமுகம்

      சவுத் ஷகீல் (பாகிஸ்தான்) இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அறிமுகம்

      முகமது அலி (பாகிஸ்தான்) இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அறிமுகம்

      ஹர்ஷித் ராணா (இந்தியா) ஆஸ்திரேலியாவில் அறிமுகம்

      சாய் சுதர்சன் (இந்தியா) இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் அறிமுகம்

      அன்ஷுல் காம்போஜ் (இந்தியா) இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் அறிமுகம்

      ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 9 வீரர்கள் அறிமுகமானார்கள்.

      ஜெய்ஸ்வால் (இந்தியா)

      ஹர்ஷித் ராணா (இந்தியா) இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அறிமுகம்

      வருண் சக்கரவர்த்தி (இந்தியா) 2025-ல் அறிமுகம்

      நிதிஷ் குமார் ரெட்டி (இந்தியா) ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அறிமுகம்

      மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே (தென்னாப்பிரிக்கா) நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 150 ரன்கள் அடித்து அறிமுகம்

      மேட் ரென்ஷா (ஆஸ்திரேலியா) இந்தியாவுக்கு எதிராக அறிமுகம்

      ஓவன் (ஆஸ்திரேலியா) இந்தியாவுக்கு எதிராக அறிமுகம்

      டெவால்ட் பிரெவிஸ் (தென்னாப்பிரிக்கா) ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக அறிமுகம்

      டி20 கிரிக்கெட்டில் 7 வீரர்கள் அறிமுகமானார்கள்.

      ஹர்ஷித் ராணா (இந்தியா) இங்கிலாந்துக்கு எதிராக அறிமுகம்

      அபிஷேக் சர்மா (இந்தியா) ஜிம்பாப்வேக்கு எதிராக அறிமுகம்

      அமீர் ஜங்கூ (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) யூஏஇ சுற்றுப்பயணத்தில் அறிமுகம்

      அக்கீம் அகஸ்டே (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) யூஏஇ சுற்றுப்பயணத்தில் அறிமுகம்

      ரமோன் சிம்மண்ட்ஸ் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) யூஏஇ சுற்றுப்பயணத்தில் அறிமுகம்

      கரிமா கோர் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) யூஏஇ சுற்றுப்பயணத்தில் அறிமுகம்

      வைஷ்ணவி சர்மா இந்தியா (பெண்கள்) இலங்கைக்கு எதிராக அறிமுகம்

