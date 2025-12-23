என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
REWIND 2025: அதிக சதம், அதிக விக்கெட்டுகள்... இந்த ஆண்டு கிரிக்கெட்டில் கலக்கிய வீரர்கள்
- இந்த ஆண்டில் அதிக சதம் அடித்தவர்களில் ஜோ ரூட் மற்றும் சுப்மன் கில் முதல் 2 இடங்களை பிடித்துள்ளனர்.
- இந்த ஆண்டில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியவர்கள் பட்டியலில் குல்தீப் யாதவ் 5-வது இடத்தில் உள்ளார்.
2025-ம் ஆண்டு பல கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு சாதனை ஆண்டாக அமைந்துள்ளது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் (டெஸ்ட், ஒருநாள், டி20) அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ஜோ ரூட் மற்றும் சுப்மன் கில் இருவரும் 7 சதங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளனர்.
1. ஜோ ரூட் (இங்கிலாந்து) 7 சதம் 1540 ரன்கள்
2. சுப்மன் கில் (இந்தியா) 7 சதம் 1764 ரன்கள்
3. ஷாய் ஹோப் (வெஸ்ட் இண்டீஸ்) 5 சதம் 1753 ரன்கள்
4. யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் (இந்தியா) 4 சதம் 916 ரன்கள்
5. ரச்சின் ரவீந்திரா (நியூசிலாந்து) 4 சதம் 1264 ரன்கள்
2025-ம் ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்த பந்து வீச்சாளர்களின் பட்டியலில் நியூசிலாந்து வீரர் ஜேக்கப் டஃபி 81 விக்கெட்டுகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். இந்த பட்டியலில் இந்திய வீரர் குல்தீப் யாதவ் 5-வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.
1. ஜேக்கப் டஃபி (நியூசிலாந்து) 36 போட்டிகளில் 81 விக்கெட்டுகள்
2. முசரபானி ஆசீர்வாதம்(ஜிம்பாப்வே) 31 போட்டிகளில் 65 விக்கெட்டுகள்
3. மாட் ஹென்றி (நியூசிலாந்து) 27 போட்டிகளில் 65 விக்கெட்டுகள்
4. அலி தாவூத் (பக்ரைன்) 37 போட்டிகளில் 63 விக்கெட்டுகள்
5. குல்தீப் யாதவ் (இந்தியா ) 25 போட்டிகளில் 60 விக்கெட்டுகள்
2025-ம் ஆண்டில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக கேட்ச் பிடித்த வீரர்களின் (விக்கெட் கீப்பர்கள் தவிர்த்து) பட்டியலிலும் இந்திய வீரர் இடம் பிடித்துள்ளார். அதன்படி முதல் இடத்தில் அபிஷேக் ஷர்மா உள்ளார். அதனை தொடர்ந்து நிசாகத் கான், எஸ்ஆர் முக்கமல்லா ஆகியோர் 21 கேட்ச்களுடன் முதலிடத்தை பகிர்ந்துள்ளனர்.
அபிஷேக் சர்மா (இந்தியா) - 21 கேட்ச்கள் (21 போட்டிகள்)
நிஜகத் கான் (காங்காங்) - 21 கேட்ச்கள் (21 போட்டிகள்)
முக்கமல்லா (அமெரிக்கா) - 21 கேட்ச்கள் (21 போட்டிகள்)
ஜெய்ஸ்வால் (இந்தியா) - 20 கேட்ச்கள் (குறிப்பிடப்பட்டது)
முகமது நபி (ஆப்கானிஸ்தான்) - 19 கேட்ச்கள் (19 போட்டிகள்)