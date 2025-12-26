என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: மைசூரு தசரா திருவிழா சர்ச்சையில் சிக்கிய பெண் எழுத்தாளர்: யார் இந்த பானு முஷ்டாக்?
- பானு முஷ்டாக் எழுதிய ‘ஹார்ட் லாம்ப்’ என்ற புத்தகம் இந்த ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசை வென்றது.
- கன்னட மொழியில் இருந்து இந்த நூலை தீபா பாஸ்தி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்.
புதுடெல்லி:
ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டு அல்லது மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பிரிட்டன் அல்லது அயர்லாந்தில் வெளியிடப்படும் புத்தகத்திற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் புகழ்வாய்ந்த இலக்கிய பரிசான சர்வதேச புக்கர் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
நடப்பு ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசுக்கான இறுதிப் பட்டியலில் 6 புத்தகங்கள் இடம்பிடித்தன. இதில் தென்னிந்திய மொழிகளில் ஒன்றான கன்னட மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட 'ஹார்ட் லாம்ப்' எனும் நூலும் ஒன்றாகும்.
கன்னட எழுத்தாளரான பானு முஷ்டாக் எழுதிய 'ஹார்ட் லாம்ப்' எனும் புத்தகம் இந்த ஆண்டுக்கான புக்கர் பரிசை வென்றது. கன்னட மொழியில் இருந்து இந்த நூலை தீபா பாஸ்தி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்.
பானு முஷ்தாக் கன்னடத்தில் ஹசீனா அண்ட் அதர் ஸ்டோரிஸ் என்ற தலைப்பில் புத்தக தொகுப்பை எழுதி இருந்தார். 1990 முதல் 2012-ம் ஆண்டு இடைவெளியில் வெளியிடப்பட்ட இந்த புத்தகத் தொகுப்பு தென் இந்தியாவில் இஸ்லாமிய பெண்களின் வாழ்வியல் குறித்து வெளிப்படுத்தியது.
குடும்பம், சமூகப் பதற்றங்களுக்கிடையே இந்தியாவில் வசிக்கும் முஸ்லிம் பெண்கள், சிறுமிகளின் அன்றாட வாழ்வியல் சார்ந்த பதிவுகளைச் சிறுகதைகளாக எடுத்துரைக்கும் இந்தப் புத்தகம், அதன் நகைச்சுவையான, துடிப்பான பேச்சு வழக்கு, நெகிழ்ச்சியான மற்றும் உற்சாகமான கதை சொல்லலுக்காக பாராட்டுகளை பெற்றது.
கர்நாடக மாநிலம் ஹசன் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பானு முஷ்டாக் கன்னட எழுத்தாளர், சமூக செயற்பாட்டாளர், வழக்கறிஞராக செயல்பட்டு வருகிறார். சர்வதேச புக்கர் பரிசு வெல்லும் முதல் கன்னட எழுத்தாளர் பானு முஷ்டாக். அவருக்கும், மொழிபெயர்ப்பாளருக்கும் லண்டனில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் புக்கர் விருதும், 50 ஆயிரம் யூரோ பரிசு பணமும் வழங்கப்பட்டது.
பானு முஷ்டாக் உலகப் புகழ்பெற்ற மைசூரு தசரா திருவிழாவை தொடங்கி வைத்தார் என்பதும், இந்த விவகாரம் சர்ச்சை ஆனதும் குறிப்பிடத்தக்கது.