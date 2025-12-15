என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 ரீவைண்ட்: செஸ் தொடரின் சாதனை வெற்றிகள்
- உலக கோப்பை செஸ் வரலாற்றில் இளம் வயதில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் ஜவோகிர் சிந்தரோவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
- இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக் ஜார்ஜியாவின் பாடுமியில் நடந்த பெண்கள் உலகக் கோப்பையை வென்றார்.
2025-ம் ஆண்டில் செஸ் உலகில் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் நடந்தன. இதோ சில முக்கியமான தகவல்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.
அதன்படி முதலில் உலக கோப்பை செஸ் வரலாற்றில் இளம் வயதில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் ஜவோகிர் சிந்தரோவ் (Javokhir Sindarov) சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். அவர் FIDE உலகக் கோப்பை 2025-ஐ வென்றார். இந்தியாவின் கோவாவில் அக்டோபர் 31 முதல் நவம்பர் 27 வரை நடந்த இந்தத் தொடரில், இறுதிப் போட்டியில் சீனாவின் வெய் யி (Wei Yi)-யை டைபிரேக்கரில் வீழ்த்தினார்.
பிரக்னானந்தா டாடா ஸ்டீல் சாம்பியன்:
இந்திய வீரர் ஆர். பிரக்னானந்தா (R Praggnanandhaa) ஜனவரி 17 முதல் பிப்ரவரி 2 வரை நெதர்லாந்தின் விஜ்க் ஆன் ஸீயில் நடந்த டாடா ஸ்டீல் மாஸ்டர்ஸ் தொடரை வென்றார். உலக சாம்பியன் குகேஷ் (Gukesh Dommaraju)-ஐ ப்ளிட்ஸ் ப்ளேஆஃபில் 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார். இது பிரக்னானந்தாவின் மிகப்பெரிய வெற்றிகளில் ஒன்று.
மேக்னஸ் கார்ல்சனின் நார்வே செஸ் வெற்றி:
ஜூன் 6 வரை ஸ்டாவாங்கரில் நடந்த நார்வே செஸ் 2025-ஐ உலகின் நம்பவர் 1 வீரர் மேக்னஸ் கார்ல்சன் (Magnus Carlsen) ஏழாவது முறையாக வென்றார்.
ஆனால், இந்தத் தொடரில் உலக சாம்பியனான அவரை கிளாசிக்கல் செஸ்ஸில் குகேஷ் முதல் முறையாக வீழ்த்தினார். இது ஒரு பெரும் பாராட்டை குகேஷ்-க்கு பெற்றுக் கொடுத்தது.
பெண்கள் உலக சாம்பியன்:
சீனாவின் ஜு வென்ஜுன் (Ju Wenjun) ஏப்ரல் 3 முதல் 16 வரை ஷாங்காய் மற்றும் சோங்கிங்கில் நடந்த பெண்கள் உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2025-ஐ வென்று, தனது ஐந்தாவது உலக தலைப்பைத் தக்க வைத்தார். சீனாவின் டான் ஜோங்கி (Tan Zhongyi)-யை 6.5-2.5 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார்.
பெண்கள் உலகக் கோப்பை:
இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக் (Divya Deshmukh) ஜூலை 5 முதல் 29 வரை ஜார்ஜியாவின் பாடுமியில் நடந்த பெண்கள் உலகக் கோப்பை 2025-ஐ வென்றார். இறுதியில் கொனேரு ஹம்பி (Koneru Humpy)-யை 2.5-1.5 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார். இது திவ்யாவின் முதல் உலகக் கோப்பை வெற்றி.
ஃப்ரீஸ்டைல் செஸ் கிராண்ட் ஸ்லாம்:
லெவன் ஆரோனியன் (Levon Aronian) டிசம்பர் மாதத்தில் நடந்த ஃப்ரீஸ்டைல் செஸ் கிராண்ட் ஸ்லாம் இறுதிப் போட்டியில் மேக்னஸ் கார்ல்சனை 1.5-0.5 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார்.
ஈஸ்போர்ட்ஸ் உலகக் கோப்பை செஸ்:
ஜூலை 29 முதல் ஆகஸ்ட் 1 வரை ரியாத்தில் நடந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ் உலகக் கோப்பை செஸ் தொடரை மேக்னஸ் கார்ல்சன் வென்றார். இறுதியில் அலிரேசா ஃபிரௌஜாவை (Alireza Firouzja) வீழ்த்தினார்.
கிராண்ட் செஸ் டூர் 2025:
பல தொடர்களில், வெஸ்லி சோ (Wesley So) சின்க்ஃபீல்ட் கப்-ஐ வென்றார், மேலும் ஆண்டு முழுவதும் பல இந்திய வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டனர்.