2025 REWIND: ஆஸ்கர் விருது வாங்கிய திரைப்படங்கள் - ஒரு பார்வை!
- 97வது ஆஸ்கர் விருதுகள் மார்ச் 2ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
- "அனோரா" (Anora) திரைப்படம் சிறந்த படம் உட்பட 5 விருதுகளை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
2025 ஆம் ஆண்டு ஹாலிவுட்டின் மிகப்பெரிய கொண்டாட்டமான 97வது அகாடமி விருதுகள் (ஆஸ்கர்) மார்ச் 2ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த ஆண்டு, சினிமா உலகில் பல அதிர்ச்சிகளும், புதிய மைல்கற்களும் பதிவாகின.
சீன் பேக்கரின் "அனோரா" (Anora) திரைப்படம் சிறந்த படம் உட்பட ஐந்து விருதுகளை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதேசமயம் "தி ப்ரூடலிஸ்ட்" (The Brutalist) போன்ற படங்கள் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், நடிப்பு ரீதியாகவும் பிரகாசித்தன.
இந்த ரீவைண்டில், ஆஸ்கர் வென்ற முக்கிய திரைப்படங்களைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம். அவற்றின் கதை, சிறப்புகள், மற்றும் ஏன் அவை விருதுகளைத் தட்டிச் சென்றன என்பதை சுவாரசியமாக ஆராய்வோம்.
1. அனோரா (Anora) - 5 ஆஸ்கர் விருதுகள்
2024 ஆம் ஆண்டு சியான் பேகர் இயக்கத்தில் அனோரா படம் வெளியானது அமெரிக்கன் ரொமாண்டிக் காமெடி திரைப்படமான அனோரா படத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் படத்தொகுப்பு பணிகளையும் சீன் பேக்கர் மேற்கொண்டார்.
அனோரா என்ற பாலியல் தொழிலாளி, ஒரு பணக்கார இளைஞனை திருமணம் செய்து கொண்டு, அது கொண்டு வரும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் கதை தான் இப்படம்.
இந்தாண்டு ஆஸ்கர் விழாவில் அனோரா திரைப்படம் 5 விருதுகளை தட்டி தூக்கியது. இந்தப் படம் சிறந்த படம் (Best Picture), சிறந்த இயக்குநர் (Sean Baker), சிறந்த நடிகை (Mikey Madison), சிறந்த அசல் திரைக்கதை (Original Screenplay), மற்றும் சிறந்த படத்தொகுப்பு (Film Editing) ஆகிய ஐந்து விருதுகளை வென்றது.
சிறந்த படம், சிறந்த இயக்குனர், திரைக்கதை மற்றும் படத்தொகுப்பிற்கான விருதை சீன் பேக்கர் வென்றார். 4 ஆஸ்கர் விருதினை வென்று சீன் பேக்கர் சாதனை படைத்தார்.
2. தி ப்ரூடலிஸ்ட் (The Brutalist) - 3 ஆஸ்கர் விருதுகள்
தி ப்ரூடலிஸ்ட் (The Brutalist) படம் நடிப்பும் தொழில்நுட்பமும் கலந்த மாஸ்டர்பீஸ் படமாக அமைந்தது.
அட்ரியன் ப்ரோடி நடிப்பில் உருவான இப்படம் ஒரு ஹங்கேரிய யூத கட்டிடக் கலைஞரின் அமெரிக்க பயணத்தை சித்தரித்தது.
இந்தப் படம் சிறந்த நடிகர் (Adrien Brody), சிறந்த ஒளிப்பதிவு (Cinematography - Lol Crawley), மற்றும் சிறந்த அசல் இசை (Original Score - Daniel Blumberg) ஆகிய மூன்று விருதுகளை வென்றது.
ப்ரோடியின் நடிப்பு தான் இந்த ஆண்டின் ஹைலைட். அவர் ஐந்து நிமிடங்கள் 37 வினாடிகள் நீண்ட ஏற்புரையை வழங்கி, ஆஸ்கார் வரலாற்றில் சாதனை படைத்தார்.
இந்த படத்தின் ஒளிப்பதிவு, 1950களின் அமெரிக்காவை அழகாக படம்பிடித்தது. இயக்குநர் பிரேடி கார்பெட், இந்தப் படத்தை "கலைஞர்களின் போராட்டத்தின் கதை" என்று வர்ணித்தார்.
3. ட்யூன்: 2 ஆம் பாகம் (Dune: Part Two) - 2 ஆஸ்கர் விருதுகள்
ட்யூன்: 2 ஆம் பாகம் 2025இன் சிறந்த ஆர்ட் படமாக இருந்தது. இந்த படம் சயின்ஸ்-ஃபிக்ஷன் உலகின் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது.
இந்தப் படம் சிறந்த ஒலி (Sound) மற்றும் சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் (Visual Effects) ஆகிய இரண்டு விருதுகளை வென்றது.
ஃபிராங்க் ஹெர்பர்ட்டின் நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்ட இப்படம், பால் அட்ரெய்டெஸின் பயணத்தை தொடர்கிறது. விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் அற்புதமாக இருந்ததால், பாலைவன காட்சிகள் உயிரோட்டமாக தோன்றின. இந்த விருதுகள், ஹாலிவுட்டின் பெரிய பட்ஜெட் படங்களின் தரத்தை உயர்த்தின.
4. விக்கெட் (Wicked) - 2 ஆஸ்கர் விருதுகள்
பிரபல பிராட்வே மியூசிக்கலை அடிப்படையாகக் கொண்ட "விக்கெட் படம் சிந்தியா எரிவோ மற்றும் அரியானா கிராண்டே நடிப்பில் உருவானது. இந்தப் படம் சிறந்த உடை வடிவமைப்பு (Costume Design - Paul Tazewell) மற்றும் சிறந்த தயாரிப்பு வடிவமைப்பு (Production Design) ஆகிய இரண்டு விருதுகளை வென்றது.
இப்படம் "தி விஸார்ட் ஆஃப் ஆஸ்" கதையின் ப்ரீக்வெல். எல்பாபா மற்றும் கிளிண்டாவின் நட்பை சித்தரிக்கிறது. சிறந்த உடை வடிவமைப்புக்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்ற முதல் கறுப்பின ஆண் வென்றவர் என்ற சாதனையை பால் டேஸ்வெல் படைத்தார்.
5. எமிலியா பெரெஸ் (Emilia Pérez) - 2 ஆஸ்கர் விருதுகள்
எமிலியா பெரெஸ் (Emilia Pérez) படம் மியூசிக்கல் ரசிகர்களுக்கு 2025இன் சிறந்த பொழுதுபோக்கு படமாக அமைந்தது. ஸ்பானிஷ் மொழி படமான எமிலியா பெரெஸ் ஒரு திருநங்கையின் கதையை பிரதிபலித்தது.
இப்படம் சிறந்த துணை நடிகை (Zoe Saldaña) மற்றும் சிறந்த அசல் பாடல் ("El Mal") ஆகிய இரண்டு விருதுகளை வென்றது.
மற்ற முக்கிய ஆஸ்கர் விருதுகள்:
சிறந்த தழுவல் திரைக்கதைக்கான விருதை கான்கிலேவ் (CONCLAVE) திரைப்படத்திற்காக Peter Straughan வென்றார்.
சிறந்த ஒப்பனை மற்றும் சிகை அலங்காரதிற்கான விருது THE SUBSTANCE திரைப்படத்திற்காக PIERRE-OLIVIER PERSIN, STÉPHANIE GUILLON AND MARILYNE SCARSELLI வென்றனர்.
சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதை எ ரியல் பெயின் ( A Real pain) படத்திற்காக கீரன் கல்கின் ( Kieran Culkin) வென்றார்.
சிறந்த ஆனிமேடட் படத்திற்கான விருதை ஃப்லோ {FLOW} திரைப்படம் வென்றது. இப்படத்தை Gints Zilbalodis இயக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.
சிறந்த ஆனிமேடட் குறும்படத்திற்கான விருதை IN THE SHADOW OF THE CYPRESS குறும்படம் வென்றுள்ளது. இப்படத்தை Shirin Sohani and Hossein Molayemi இயக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.
முடிவுரை:
இந்த ரீவைண்ட் மூலம், 2025 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்கார் வென்ற படங்களை திரும்பிப் பார்த்தோம். இவை அனைத்தும் ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம்களில் கிடைக்கின்றன – பாருங்கள், ரசியுங்கள்! சினிமா என்றும் நம்மை ஈர்க்கும் மேஜிக். அடுத்த ஆண்டு என்ன கொண்டு வரும்? காத்திருப்போம்!