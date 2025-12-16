என் மலர்
2025 REWIND: இந்திய ஹாக்கி அணிக்கு சாதனை ஆண்டு
2025-ம் ஆண்டில் ஹாக்கி தொடர்களில் இந்திய அணி பல சாதனைகளை படைத்துள்ளது. அதில் பீகாரின் ராஜ்கிரில் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென்கொரியாவை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய ஆண்கள் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இதன் மூலம் 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு இந்தியா நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளது.
இந்தத் தொடரில் இந்திய வீரர்கள் தில்பிரீத் சிங் (2 கோல்கள்), சுக்ஜீத் சிங் மற்றும் அமித் ரோஹிதாஸ் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டம் குறிப்பிடத்தக்கது.
சீனாவில் நடைபெற்ற பெண்கள் ஆசியக் கோப்பையின் இறுதி ஆட்டத்தில் சீனாவிடம் 1-4 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்த இந்தியப் பெண்கள் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது.
FIH ஆடவர் ஜூனியர் உலகக்கோப்பை 2025 (FIH Men's Junior World Cup) சென்னையில் நடைபெற்றது, இது தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த நிகழ்வு. இதில் இந்திய அணி முதல்முறையாக வெண்கலப் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்தது.
சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோப்பை தொடரின் அரையிறுதியில் கனடாவை 14-3 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற ஆசியக் கோப்பையில் இந்தியப் பெண்கள் ஐஸ் ஹாக்கி அணி தனது முதல் வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்தது.