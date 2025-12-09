என் மலர்
2025 - ஒரு பார்வை
2025 REWIND: கம்மி பட்ஜெட் ஆனா அதிக வசூல்... பாக்ஸ் ஆபீஸை கலக்கிய TOP 10 இந்திய படங்கள்
- இந்தாண்டு இதுவரை எந்த படமும் ரூ.1000 கோடி வசூலை அடையவில்லை
- சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பல படங்கள் மிகப்பெரிய வசூலை ஈட்டியது.
ஒருகாலகட்டத்தில் பாலிவுட் படங்கள் மட்டுமே பெரும் வசூல் குவித்து வந்த நிலையில், அதற்கு போட்டியாக டோலிவுட், கோலிவுட் படங்களும் வசூலை வாரிக்குவித்தன. இந்த வசூல் போட்டியில் தற்போது சாண்டல்வுட், மோலிவுட் படங்களும் வரிசை கட்டி வரத்தொடங்கியுள்ளன.
பாகுபலி படத்திற்கு பின்பு உருவான பான் இந்தியா படம் என்ற கான்செப்டில் பல தென்னிந்திய படங்கள் வசூலை வாரிக்குவித்தன. பாகுபலி 2, கே.ஜி.எப். 2, RRR , புஷ்பா 2 படங்கள் ரூ.1000 கோடி வசூலை கடந்து சாதனை படைத்தன.
கே.ஜி.எப். 2 படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து கன்னட சினிமாவில் உருவானா காந்தாரா 1 மற்றும் 2 ஆம் பாகங்கள் வசூலை வாரிக்குவித்து கன்னட சினிமாவிற்கு புத்துயிர் ஊட்டின. அதே போல், எம்புரான், லோகா சாப்டர் 1 படங்கள் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூலை குவித்து மலையான சினிமாவும் கோடிகளில் வசூலை குவிக்கும் என்பதை காட்டியது.
இந்தாண்டு இதுவரை எந்த படமும் ரூ.1000 கோடி வசூலை எட்டவில்லை என்றாலும் சிறிய பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட பல படங்கள் மிகப்பெரிய வசூலை ஈட்டியது. குறிப்பாக தென்னிந்திய படங்கள் இந்தாண்டு அதிக வசூலை ஈட்டின.
அவ்வகையில் இந்தாண்டு இந்திய அளவில் அதிக வசூலை குவித்த டாப் 10 படங்கள் குறித்த பட்டியலை பார்ப்போம்.
1. காந்தாரா சாப்டர் 1
காந்தாரா படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி நடித்த 'காந்தாரா சாப்டர் 1' திரைப்படம் காந்தி ஜெயந்தியை தினத்தன்று வெளியாகியது. 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'காந்தாரா' படத்தின் முன்கதையாக 4 ஆம் நூற்றாண்டில் நடக்கும் கதையாக இந்த படம் அமைந்தது. இப்படம் உலகளவில் ரூ. 852 கோடி வசூலித்து புதிய சாதனை படைத்தது. சுமார் ரூ.100 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் 800 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது.
2. சாவா
இயக்குநர் லக்ஷ்மண் உதேக்கர் இயக்கிய 'சாவா' திரைப்படம் பாலிவுட்டில் வசூல் சாதனை படைத்தது. மராத்திய அரசர் சத்ரபதி சிவாஜி மகராஜ் - சாயிபாய் தம்பதியரின் மூத்த மகன் சத்ரபதி சாம்பாஜி மகாராஜாவின் வாழ்க்கைக் கதையை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவானது.
சத்ரபதி சாம்பாஜி கதாபாத்திரத்தில் விக்கி கௌஷலும் சாம்பாஜியின் மனைவி யேசுபாய் போஸ்லே கதாபாத்திரத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனாவும் நடித்திருந்தனர்.
இப்படம் உலக அளவில் சுமார் ரூ.800 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. ரூ.130 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் 800 கோடிவசூல் செய்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது.
3. சையாரா
அஹான் பாண்டே மற்றும் அனீத் பத்தா நடிப்பில் உருவான காதல் படம் சயாரா. குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் இப்படம் ஹவுஸ்புல் காட்சிகளாக ஓடி ரூ. 500 கோடி வசூலை கடந்தது. வெறும் 50 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் ரூ.550 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து அனைவரையும் வாய்பிளக்க வைத்தது. அறிமுக நடிகர்கள் நடிப்பில் வெளியான ஒரு படம் இவ்வளவு வசூலை குவிப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
4. கூலி
நடிகர் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவான படம் கூலி. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தில் அமீர் கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, சவுபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், ரெபா மோனிகா ஜான் மற்றும் உபேந்திரா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான இப்படம் முதல் 4 நாட்களில் உலகளவின் மொத்தம் ரூ.404 கோடிகளுக்கு மேல் வசூல் குவித்தது. தமிழ் சினிமாவில் ரூ.1000 கோடி வசூலை குவித்த முதல் படம் என்ற சாதனையை கூலி படைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், எதிர்மறை விமர்சனங்களால் இப்படத்தின் வசூல் வெகுவாக குறைந்தது. மொத்தத்தில் இப்படம் உலக அளவில் 518 கோடி ரூபாய் தான் வசூல் செய்தது. ரூ.400 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் ரூ.500 கோடி வசூலை மட்டுமே குவித்து ஏமாற்றம் தந்தது.
5. வார் 2
ஹ்ரித்திக் ரோஷன் மற்றும் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் நடிப்பில் வெளியான வார் 2 திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றதால் மக்களிடம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. ஹ்ரித்திக் ரோஷன் மற்றும் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் இணைந்து நடித்தது மற்றும் கியாரா அத்வானியின் பிகினி காட்சிகள் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்த நிலையில், அந்த எதிர்பார்ப்பை படம் பூர்த்தி செய்யவில்லை.
சுமார் ரூ.400 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் அதன் பட்ஜெட்டான ரூ.400 கோடி அளவிற்கு தான் வசூல் செய்தது.
6. மகாவதார் நரசிம்மா
அஷ்வின் குமார் இயக்கத்தில் அனிமேஷன் திரைப்படமாக வெளியான மகாவதார் நரசிம்மா மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இத்திரைப்படம் விஷ்ணுவின் தீவிர பக்தனான பிரகலாதானின் கதையாகும்.
வெறும் ரூ.15 கோடி பொருட்செலவில் உருவாக்கப்பட்ட இப்படம் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. இதன்மூலம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு அதிக வசூல் செய்த அனிமேஷன் திரைப்படம் என்ற சாதனையையும் இப்படம் படைத்தது.
7. லோகா சாப்டர் 1
நஸ்லேன் - கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிப்பில் வெளியான சூப்பர் ஹீரோ திரைப்படமான லோகா சாப்டர் 1 மலையாள சினிமாவில் வசூல் சாதனை படைத்தது.
வெறும் ரூ.30 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டு ரூ.300 கோடி வசூலை கடந்து இப்படம் சாதித்தது. இதன்மூலம் கதாநாயகி முதன்மை கதாபாத்திரமாக நடித்த படங்களில் அதிக வசூல் ஈட்டிய படம் என்ற பெருமையை இப்படம் படைத்தது.
உலகளவில் ரூ.300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ள இப்படம், மலையாளத்தில் மட்டும் ரூ.100 கோடி வசூலை கடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
8. they call him OG
சுஜித் இயக்கத்தில் they call him OG என்ற திரைப்படத்தில் பவன் கல்யாண் நடித்தார். இப்படத்தில் பவன் கல்யாணுக்கு ஜோடியாக பிரியங்கா மோகன் நடித்திருந்தார்.
பவன் கல்யாணின் சினிமா வாழ்க்கையில் அதிக பொருட்செலவில் உருவான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. சுமார் ரூ.250 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் கிட்டத்தட்ட ரூ.300 கோடி வரை வசூல் செய்தது.
9. எம்புரான்
பிருத்விராஜ் இயக்கத்தில் மோகன்லால் நடிப்பில் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் `லூசிஃபர்'. இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகமான எம்புரான் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இந்தாண்டு வெளியானது.
முதல் படத்தை போலவே இரண்டாம் பாகத்திற்கும் அதிக வரவேற்பு கிடைத்தது. சுமார் ரூ.200 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் கிட்டத்தட்ட ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது. மோகன்லால் சினிமா வாழ்க்கையில் அதிக வசூல் குவித்த படமாக இப்படம் அமைந்தது.
10. சித்தாரே ஜமீன் பர்
2022 இல் வெளியான லால் சிங் சத்தா படத்தின் தோல்விக்கு பின்பு நடிப்பில் இருந்து விலகி இருந்த அமீர் கான் 2025 இல் சித்தாரே ஜமீன் பர் படத்தின் மூலம் ரீ என்ட்ரி கொடுத்தார்.
இப்படம் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஸ்பானிஷ் திரைப்படமான சாம்பியன் திரைப்படத்தின் ரீமேக் ஆகும். இப்படத்தை ஆர்.எஸ் பிரசன்னா இயக்க, அமீர் கான் தயாரித்திருந்தார். இப்படத்தில் அமீர் கானுக்கு ஜோடியாக ஜெனிலியா நடித்திருந்தார்.
இந்தாண்டில் மிக சிறந்த படங்களில் ஒன்று என்று அனைவராலும் பாராட்டப்பட்ட இப்படம் ரூ.250 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது. சுமார் ரூ.80 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இப்படம் பெரும் வெற்றியை பெற்றது.