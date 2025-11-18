Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்புதுச்சேரி

      புதுச்சேரி

      நெட்டப்பாக்கம் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் நாளை நிறுத்தம்
      X

      நெட்டப்பாக்கம் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் நாளை நிறுத்தம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 4:15 PM IST (Updated: 18 Nov 2025 4:15 PM IST)
      • மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.
      • நெட்டப்பாக்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் தடைபடும்.

      புதுச்சேரி:

      புதுவை பொதுப்பணித் துறை சுகாதாரக் கோட்ட செயற்பொறியாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்திகுறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது.

      புதுவை, வில்லியனூர் குடிநீர் பிரிவு, நெட்டப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் நாளை (புதன்கிழமை) மதியம் 12 மணி முதல் 2 மணிவரை நெட்டப்பாக்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் தடைபடும். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

      குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தம் குடிநீர் நிறுத்தம் குடிநீர் தட்டுப்பாடு 
      Next Story
      ×
        X