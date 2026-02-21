Live
      தேசவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதை எப்போது நிறுத்துவீர்கள்?- காங்கிரஸ்க்கு கிரண் ரிஜிஜு கேள்வி
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 2:52 PM IST
      ஏ.ஐ. மாநாடு நடைபெற்ற இடத்தில் இளைஞர் காங்கிரஸ் சார்பில் மேலாடையின்றி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இது தொடர்பாக 4 தலைவர்களை கைது செய்து டெல்லி போலீசார் விசாரணைக்காக காவலில் எடுத்துள்ளனர்.

      இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறியதாவது:-

      * காங்கிரஸ் இளைஞர் பிரிவினர் ஏ.ஐ. மாநாட்டில் நடத்திய போராட்டம் தவறாக நடத்தப்பட்டது அல்ல. நன்றாக திட்டமிட்ட சதி.

      * நாட்டை அவமானப்படுத்த காங்கிரஸ் இளைஞர்களை பயன்படுத்துகிறது. இஐது விட பெரிய அவமானம் இருக்க முடியுமா?.

      * இளைஞர்கள் பிரிவு மூலம் ஏ.ஐ. மாநாட்டில் போராட்டம் நடத்தியம் காங்கிரஸ் நாட்டிற்கு எதிராக மிகப்பெரிய பாவம் செய்துள்ளது.

      * ஒட்டுமொத்த நாடும் காங்கிரஸ் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறது. இந்தியா வளரும்போது, ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் கவலைப்படுகிறார்கள்.

      * தேசவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதை எப்போது நிறுத்துவீர்கள்?.

      இவ்வாறு கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார்.

