ஆதார் கார்டில் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமா? - mAadhaar App-ஐ டவுன்லோடு செய்யுங்க...
எம் ஆதார் (mAadhaar) என்பது இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையத்தால் (UIDAI) வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் பயன்பாடு ஆகும். இது ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஆதார் சேவைகளை அணுகுவதற்கும், டிஜிட்டல் ஆதார் அட்டையை மென்மையான நகலாக (soft copy) எடுத்துச் செல்வதற்கும், பல ஆதார் சேவைகளை ஒரே இடத்தில் பெறுவதற்கும் உதவுகிறது.
எம் ஆதார் பயன்பாட்டின் முக்கிய அம்சங்கள்:
டிஜிட்டல் ஆதார்: உங்கள் ஆதார் அட்டையின் டிஜிட்டல் வடிவத்தை இந்த ஆப் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து, அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்.
ஆதார் தகவல் மேலாண்மை: உங்கள் ஆதார் தகவல்களைப் பார்க்கலாம் மற்றும் நிர்வகிக்கலாம்.
ஆன்லைன் சேவைகள்: ஆதாரைப் புதுப்பித்தல், முகவரியை மாற்றுதல் போன்ற பல ஆன்லைன் சேவைகளுக்கான அணுகலை இது வழங்குகிறது.
QR குறியீடு: உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்ய இது உதவுகிறது.
பன்மொழி ஆதரவு: இந்த பயன்பாடு பல மொழிகளில் கிடைக்கிறது.
ஆப்-ஐ பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்:
Google Play Store அல்லது Apple App Store-ல் இருந்து mAadhaar ஆப்-ஐ உங்கள் ஸ்மார்ட்போனில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் தேவைப்படும் பிற தகவல்களைப் பயன்படுத்தி ஆப்-ல் பதிவு செய்யுங்கள்.
பதிவு செய்தபிறகு, டிஜிட்டல் ஆதார் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம், உங்கள் தகவல்களைப் பார்க்கலாம் மற்றும் ஆன்லைன் சேவைகளை அணுகலாம்.
பல்வேறு சேவைகளை உள்ளடக்கிய ஆதார் (mAadhar) சேவைக்கான மொபைல் செயலியை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இனி ஆதார் கார்டு சேவைக்கு ஆதார் தொடர்பான அலுவலகங்களுக்கு செல்லாமல் Mobile app மூலமாக செய்துகொள்ளலாம்.
இ-ஆதார் செயலி (mAadhaar App) என்பது UIDAI (Unique Identification Authority of India) வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ மொபைல் பயன்பாடு. இதன் மூலம் ஆதார் தொடர்பான பல சேவைகளை எளிதாக தங்கள் மொபைல் போன்களில் பெறலாம்.
எம் ஆதார் (mAadhaar App) – டவுன்லோட் செய்து எப்படி பயன்படுத்துவது & அதன் பல்வேறு அம்சங்கள்:
செயலி பதிவிறக்கம் (App Download)
* Android: Google Play Store-ல் "mAadhaar" என தேடவும் → Install செய்யவும்.
* iPhone: App Store-ல் "mAadhaar" என தேடவும் → Get செய்யவும்.
மொழி தேர்வு
* செயலியை திறந்தவுடன், உங்களுக்கு வசதியான மொழியை (தமிழ் உள்பட) தேர்வு செய்யவும்.
* பிறகு "Continue" அழுத்தவும்.
OTP மூலம் பதிவு
* உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் கேட்கப்படும்.
* அந்த எண்ணை கொடுக்கவும் → SMS-ல் OTP வரும் → அதை உள்ளிடவும்.
உங்கள் ஆதார் இணைப்பு
* "Add Aadhaar" என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்.
* 12 இலக்க ஆதார் எண் அல்லது 16 இலக்க VID (Virtual ID) கொடுக்கவும்.
* மீண்டும் OTP வரும் → OTP கொடுத்து உறுதிப்படுத்தவும்.
* இப்போது உங்கள் டிஜிட்டல் ஆதார் கார்டு செயலியில் சேமிக்கப்படும்.
முக்கிய சேவைகள் (App-ல் கிடைக்கும்)
1. ஆதார் Download – PDF/digital copy எப்போதும் பயன்படுத்தலாம்.
2. QR Code – வேகமாக ஆதார் தகவல் பகிரலாம்.
3. Update Address – முகவரி மாற்ற விண்ணப்பிக்கலாம்.
4. Lock/Unlock Aadhaar – தேவையானபோது ஆதாரை பூட்டலாம், மீண்டும் திறக்கலாம்.
5. Offline e-KYC – வங்கி / SIM / பிற சேவைகளுக்கு KYC பகிரலாம்.
6. Generate TOTP – OTP க்கு மாற்றாக செயலியில் தற்காலிக password கிடைக்கும்.
பாதுகாப்பு அம்சங்கள்
* ஆதார் லாக்/அன்லாக் → யாரும் உங்கள் ஆதார் விவரங்களை தவறாக பயன்படுத்த முடியாது.
* Biometric Lock → உங்கள் கைரேகை/கண்கள் மூலம் மட்டுமே Authentication செய்யலாம்.