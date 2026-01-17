Live
      2 மாதங்களில் டி.வி., செல்போன் விலை உயர வாய்ப்பு
      2 மாதங்களில் டி.வி., செல்போன் விலை உயர வாய்ப்பு

      17 Jan 2026 10:32 AM IST
      • மைக்ரோசிப்களின் பற்றாக்குறையின் தாக்கம் ஏற்கனவே நிறுவனங்களில் கடுமையாக உள்ளது.
      • விலை உயர்வு காரணமாக மொபைல் போன்களின் விற்பனை 10-12 சதவீதம் குறையக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

      டிவி, மடிக்கணினிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகள் அடுத்த 2 மாதங்களில் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று தொழில்துறை வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

      மைக்ரோசிப்களின் பற்றாக்குறை, அதன் விளைவாக அவற்றின் விலை அதிகரிப்பு மற்றும் ஏஐ ஏற்றுக்கொள்வது இதற்குக் காரணங்களாக அமைந்துள்ளன.

      மைக்ரோசிப்களின் பற்றாக்குறையின் தாக்கம் ஏற்கனவே நிறுவனங்களில் கடுமையாக உள்ளது.

      கவுண்டர்பாயிண்ட் ஆராய்ச்சி அறிக்கையின்படி, கடந்த அக்டோபர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது மார்ச் மாதத்திற்குள் மைக்ரோசிப் விலைகள் 120 சதவீதம் அதிகரிக்கும்.

      இது டிவி மற்றும் தொலைபேசி நிறுவனங்களை விலைகளை அதிகரிக்க கட்டாயப்படுத்தும். இந்த விளைவு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாகவும், அதனால்தான் பல நிறுவனங்கள் தள்ளுபடிகள் மற்றும் கேஷ்பேக் சலுகைகளை குறைத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை உயர்வு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. விலை உயர்வு காரணமாக மொபைல் போன்களின் விற்பனை 10-12 சதவீதம் குறையக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

      TV cellphone டிவி செல்போன் விலை உயர்வு 
